أرباح "أدنوك للتوزيع" ترتفع 4.6% إلى 3.68 مليارات درهم في 2023

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" اليوم الأربعاء، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (نحو 3.68 مليارات درهم).

وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقا للسوق خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2023، باستثناء تأثير حركة المخزون، شهدت ارتفاعاً بنسبة 15.4% على أساس سنوي، مدعومة بنمو مطرد في مبيعات الوقود وأعمال قطاع التجزئة لغير الوقود وزيادة مساهمة العمليات الدولية، إضافة إلى مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما أسهم في خفض النفقات التشغيلية على أساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار (103 ملايين درهم).

وعملت "أدنوك للتوزيع" على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.

وحققت الشركة في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت أربعة مليارات درهم، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة، كما في 31 ديسمبر2023 مما يدعم آفاق النمو وعائدات المساهمين في المستقبل.

وشهدت الشركة ارتفاعاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة بنسبة 9.6 % في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة 16.2 % في مبيعات الوقود التجاري.

ويعزى هذا النمو إلى تواصل توسع شبكة محطات الشركة، والنمو الاقتصادي المستمر في المنطقة، وازدياد حركة التنقل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، المهندس بدر سعيد اللمكي: "كان عام 2023 استثنائيا بكل المقاييس حيث حققنا نتائج تاريخية بتسجيل أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2023 تخطت حاجز المليار دولار، ووفينا بذلك بأحد أهم التزاماتنا تجاه الأسواق المالية".

وأضاف: "نجحنا في تحقيق هذا الهدف بفضل التزامنا وتركيزنا على التميز ومواكبة أعمالنا للمستقبل، إضافة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة، ومواصلة بناء القدرات وتعزيز ثقافة التحول، التي كان لها كبير الأثر في تحقيق كل هذه النتائج"

وتابع اللمكي: "نتطلع للمرحلة التالية من مسيرة النمو، حيث وافق مجلس إدارة أدنوك على استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة من 2024 إلى 2028 والتي تركز على التنقل المستدام وراحة العملاء مع الاستفادة من الأصول الحالية لزيادة الربحية، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات باقتناص الفرص التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة لتعزيز تنافسية أعمالنا ومستوى رضا العملاء".

وبناء على سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم، بواقع 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الثاني من العام 2023 والتي ستعرض على المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس المقبل.

ورهنا بموافقة المساهمين، يتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 2.57 مليار درهم)، بواقع 20.57 فلس للسهم.

ويعني هذا عائد ربحي سنوي للسهم بنسبة 5.8 % لعام 2023 (بناء على سعر السهم البالغ 3.57 درهم كما في 6 فبراير 2024).