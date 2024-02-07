«بوابة المقطع» تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة دبي للتكنولوجيا

أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي»، عن استحواذ «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية للمجموعة ومزودة الحلول المتطورة لرقمنة التجارة، على حصة 60% من أسهم «شركة دبي للتكنولوجيا» المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون درهم.

وسيحتفظ الطرف المؤسس بحصة 40% من أسهم الشركة، كما سيواصل فريق القيادة الحالي ممارسة مهامه الإدارية، وتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة.

وأفاد بيان بأن الشركة حققت خلال عام 2023 إيرادات بلغت 70.5 مليون درهم، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 8.4 ملايين درهم، في وقت طورت فيه «دبي للتكنولوجيا» مجموعة حلول ذكية، منها منصة «ميناتو» Minato، وهي منصة ذكية لإدارة عمليات الموانئ، وأربع منصات لحلول النقل، وتسعة حلول فريدة تم تصميمها خصوصاً لهيئات حكومية إقليمية عدة ترتكز أعمالها على التكنولوجيا الرقمية. وقد تم تطوير جميع الحلول من قبل فريق عمل الشركة الذي يزيد عدده على 300 موظف يعملون انطلاقاً من الإمارات والهند.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يأتي هذا الاستحواذ في إطار خططنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة المجموعة مزوداً رائداً لحلول التجارة الرقمية المتكاملة في الأسواق الرئيسة مع زيادة اعتمادنا على كوادرنا الداخلية، لتطوير التقنيات الحيوية لنمو أعمالنا. كما تؤكد هذه الصفقة التزامنا بتسخير إمكانات التقنيات الناشئة، لتعزيز طموحنا في تطوير محفظة رقمية متكاملة من الحلول التجارية المبتكرة التي تدعم أعمالنا المستقبلية على امتداد سلاسل التوريد».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي و«بوابة المقطع»، مجموعة موانئ أبوظبي، الدكتورة نورة الظاهري: «يعد هذا الاستحواذ نقلة نوعية أخرى في مسيرتنا نحو تعزيز مكانتنا في تسهيل التجارة العالمية وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».