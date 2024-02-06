مؤتمر "فورت 2024" يختتم فعالياته في دبي

اختتم معهد صناديق الثروة السيادية، فعاليات مؤتمر المكاتب والشركات العائلية دبي 2024 (فورت) بنجاح لافت، حيث انعقد هذا الملتقى الهام في متحف المستقبل بدبي في الثاني من فبراير، بمشاركة واستضافة شركة باتيل فاميلي أوفيس الأمريكية.

وتميز المؤتمر، الذي حمل شعار "وفرة من أجل المستقبل"، بحضور نخبة متميزة من صُناع السياسات ورواد الأعمال والخبراء العالميين الذين يشرفون على إدارة أصول بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2 تريليون دولار، موزعة عبر 46 دولة حول العالم.

وتضمّنت فعاليات المؤتمر مجموعةً متنوعةً من حلقات النقاش رفيعة المستوى والكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية وفقرات خاصة بتقديم الجوائز وجلسات التعارف، والتي شهدت حضور شخصيات بارزة ورفيعة المستوى، منهم صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة لشركة "فيوتشر 8" وعضو مجلس إدارة وكالة "إنفينيتي 8" دبي، ومروان جاسم السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة "تشابتر 3"، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي.

وقال لاكشمي نارايانان، رئيس مجلس إدارة معهد صناديق الثروة السيادية: "تجاوزت فعاليات مؤتمر فورت دبي 2024 الحدود بمعناها الحرفي والمجازي، حيث نجح في جمع ثلة من العقول اللامعة ذات الرؤى الابتكارية، ورواد الأعمال المبدعين، والقادة البارزين الذين يعملون على تشكيل مستقبل الثروات والتقنية. وقد أكد المؤتمر بوضوح القوة الهائلة للتعاون المشترك والإمكانيات التي لا حصر لها ويمكن تحقيقها عندما يسير المجتمع المالي العالمي جنبًا إلى جنب نحو تحقيق هدف مشترك".

وتضمنت فعاليات المؤتمر البارزة تقديم جوائز زمالة النظام العالمي للمبدعين المتميزين، حيث تم تكريم الأفراد الذين برعوا في إظهار التزامهم وابتكارهم ومرونتهم في ميدان الثروة العالمية. وتُمنح هذه الجوائز تقديرًا للإسهامات البارزة والريادة الفاعلة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكريم الشخصيات النافذة التي توظف تأثيرها في دعم وتشجيع المبادرات الرامية للتغيير الإيجابي.

وكان من بين الفائزين المتميزين بهذه الجائزة قداسة براهمافيهاري سوامي من منظمة (بابس سوامينارايان سانسثا)، وهي منظمة هندوسية تعنى بالخدمة الاجتماعية الروحية التطوعية، والسيد أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وصاحب السمو الملكي الأمير إبراهيم سانيانغ من غامبيا، والسيد ساندرو سالسانو، رئيس مجموعة سالسانو.

وفي هذا الصدد، عبّر السيد إدوارد لونغهيرست-بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة فعاليات معهد صناديق الثروة السيادية عن بالغ سروره بنجاح الشركة في استضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى في أحد أكثر المباني شهرةً على مستوى العالم، مؤكداً أن متحف المستقبل كان الوجهة الأفضل والأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي فاق جميع التوقعات من حيث جودة المناقشات ومستوى الحضور.

كما تضمن المؤتمر مشاركة الملحن الحائز على جائزة الأوسكار مرتين؛ السيد أي.أر. رحمان، والذي كشف النقاب خلال الحدث عن مشروعه (ميتا هيومانز)، وهو عبارة عن فرقة موسيقية عالمية مكونة من ستة موسيقيين من العالم الافتراضي يمثلون ثقافات متنوعة. ويمزج هذا المشروع الذي تدعمه مؤسسة "اتش بي ايه ار" (HBAR) بين العالم الحقيقي والافتراضي بهدف توحيد الثقافات وتعزيز قيم إنسانية شاملة عابرة للحدود.

وشملت الجوائز الأخرى التي قُدّمت خلال المؤتمر جوائز التأثير المجتمعي عبر شبكات التواصل (ICON)، وهي جائزة تقديرية متميزة يمنحها معهد صناديق الثروة السيادية تكريماً للأشخاص المؤثرين الذين استفادوا من شبكات التواصل لإحداث تغييرات جوهرية للارتقاء بمجتمعاتهم. وكان من ضمن الفائزين بهذه الجائزة فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، ومعالي الوزير عثمان باه، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية غامبيا؛ ولاعب كرة القدم الشهير ميكائيل سيلفستر، والذي لعب ضمن صفوف نادي مانشستر يونايتد بين عامي 1999 و2008.

واختتمت فعاليات المؤتمر بإطلاق منصة "اسك كيو اكس" (Ask QX) العالمية، وهي منصة تعمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي الهجين، والتي كشف النقاب عنها مؤسسوها تيلكراج بارمار وأرجون براساد وتاثاجات براكاش. وقد أذهلت المنصة الحاضرين بإمكاناتها الواسعة ووضعت بذلك معياراً جديداً لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تدعم هذه المنصة اللغة العربية بالإضافة إلى أكثر من 100 لغة أخرى، ما يمثل طفرة كبيرة تعيد تشكيل ملامح عالم الذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقًا واسعة لمستقبل مشرق ينتظر هذه التكنولوجيا، مما أثار حماس الحضور وتطلعهم لرؤية الآفاق الجديدة التي سيبلغها الذكاء الاصطناعي.