«إرنست ويونغ»: 29 شركة في المنطقة تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب خلال 2024

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، إذ شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 48 اكتتاباً عاماً، بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليارات دولار، في وقت أسهمت فيه خمسة اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب، لافتاً إلى إعلان 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير الصادر عن «إرنست ويونغ» حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 19 اكتتاباً عاماً أولياً حقق عائدات بقيمة 4.9 مليارات دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023.

وبحسب التقرير، نجحت «شركة أديس القابضة» في جمع أكبر قدر من العائدات لتسهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها «شركة بيور هيلث القابضة» بنسبة 20%، مشيراً إلى أن جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع 2023 كانت في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال 2023.

وفي ما يخص الاكتتابات المتوقع أجراؤها خلال العام الجاري، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من السعودية والإمارات من حيث الأحجام المتوقعة، أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.

وقال رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ»، براد واتسون: «تواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها».

من جانبه، قال رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إرنست ويونغ»، غريغوري هيوز: «شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدداً كبيراً من الاكتتابات العامة الأولية ضمن مختلف القطاعات خلال 2023، وقامت بعض الشركات الحكومية المرموقة في المنطقة، مثل (تاكسي دبي)، و(شركة أوكيو لشبكات الغاز) بإدراج أسهمها خلال العام الماضي».

وذكر تقرير «إرنست ويونغ» أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد ثلاثة اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من 2023، بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار، وشمل ذلك اكتتاباً لـ«شركة بيور هيلث القابضة» بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاباً لـ«شركة إنفستكورب كابيتال» بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاباً لـ«مجموعة فينيكس» بقيمة 371 مليون دولار. وإضافة إلى ذلك، تم إدراج «شركة تاكسي دبي» في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن السعودية تصدرت مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتاباً عاماً من أصل 19 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع 2023.