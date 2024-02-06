«مبادلة» تستثمر في «مانيبال» الهندية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار أمس، عن استثمارها في شركة «مانيبال هيلث إنتربرايزس الهندية» (مانيبال)، فيما ستواصل «تيماسك»، وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيس في سنغافورة، الاحتفاظ بحصة أغلبية في «مانيبال»، التي تقدم خدمات رعاية صحية.

وقالت رئيسة وحدة علوم الحياة في شركة «مبادلة»، كاميلا مكابيلي لانقويلي، إن «(مانيبال) تعد إحدى أبرز شبكات الرعاية الصحية في الهند، وتتميز بالتزامها بالتميز الإكلينيكي ومعايير الحوكمة المؤسسية والعناية الفائقة بالمرضى».