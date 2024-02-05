«ديوا» تستقبل بيانات 742 ألف عقد إيجار إلكترونياً خلال 2023

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أمس، أن الهيئة استقبلت بيانات 742 ألفاً و35 عقد إيجار إلكترونياً خلال العام الماضي، مقارنة بـ648 ألفاً و65 عقداً خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 14.5%.

وتشمل البيانات عقود «إيجاري» الجديدة والتي يتم تجديدها بالنسبة لجميع فئات المتعاملين، حيث ترتبط أنظمة الهيئة إلكترونياً مع نظام «إيجاري» من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم تحويل بيانات المستأجر بشكل تلقائي للهيئة، ومن ثم إنشاء رقم حساب للمستأجر الجديد وتفعيل خدمات الكهرباء والمياه له بعد سداد مبلغ التأمين عبر قنوات الهيئة الذكية.

وقال الطاير في بيان للهيئة، إن «الزيادة الكبيرة في عدد عقود الإيجار خلال عام 2023 تعكس مكانة دبي العالمية وجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، بفضل العديد من العوامل التي تسهم في توفير أسلوب حياة فريد من نوعه لكل من يعيش في دبي، وتشمل بنيتها التحتية المتطورة وسهولة الحصول على الخدمات وغير ذلك من مقومات تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي حتى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وأضاف: «نحرص على التطوير المستمر لقنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والـ(بلوك تشين) وغيرها، إضافة إلى الربط مع خدمات الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات ذكية ومتكاملة توفر وقت وجهد المتعاملين وتتخطى توقعاتهم بما يعزز سعادتهم».

وذكر الطاير، أن الهيئة استكملت التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة لتوفير خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة يمكن إنجازها بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة وأمان، بما يدعم استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية وسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي.

يشار إلى أن الربط مع نظام «إيجاري» يسمح بالتحديث التلقائي للقيمة الإيجارية السنوية في نظام هيئة كهرباء ومياه دبي عند تجديد العقد، وبالتالي تحديث رسوم السكن، وعدم حاجة المتعامل لزيارة بلدية دبي لتعديل قيمة الإيجار السنوي.

إجمالي العقود

قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في هيئة كهرباء ومياه دبي، محمد سالم المانع، إن إجمالي عقود «إيجاري» التي استقبلت الهيئة بياناتها خلال العام الماضي والبالغ 742 ألفاً و35 عقد إيجار، تشمل 324 ألفاً و766

عقداً جديداً و417 ألفاً و269 عقداً تم تجديدها، مشيراً إلى أنه منذ إطلاق الخدمة في عام 2015 وحتى نهاية 2023، بلغ إجمالي عقود «إيجاري» (جديد وتجديد) التي تم استقبال بياناتها ثلاثة ملايين و589 ألفاً و38 عقداً.