«أورلا دورتشستر كوليكشن دبي».. مشروع يخاطب الأثرياء بأحواض سباحة على الشرفات

يعد «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي» واحداً من المشروعات التي تستهدف فئة الأثرياء والمهتمين بالواجهات البحرية والإطلالات المائية، إذ يقع المشروع على جزيرة «نخلة جميرا» ويحتوي على أحواض سباحة ببعض شرفات المبنى.

وكانت شركة «أمنيات» المتخصصة في التطوير العقاري الفاخر، أعلنت، الشهر الماضي، عن أحدث تطورات الأعمال الرئيسة لمشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي» الذي وضع حجر أساسه في أبريل 2023، ومن المقرر إنجاز وتسليم المشروع في الموعد المحدد سابقاً، وهو الربع الثاني من عام 2026. يتألف المشروع من هيكل بناء معاصر على شاطئ البحر، ويتضمن 85 مسكناً من غرفتي نوم إلى أربع غرف نوم، وثلاثة قصور فارهة، إضافة إلى واحد من أكبر القصور وأفخمها في «نخلة جميرا».

وسيضم المشروع أحواض سباحة خاصة على بعض الشرفات، تمتد على دعامات كبيرة يصل طولها إلى 13 متراً. وتعتمد أعمال البناء على الحجر الجيري، إلى جانب الألواح الزجاجية المزدوجة الارتفاع والمنحنية التي تتركز على واجهة المبنى، لتسهم هذه الأساليب الهندسية والإنشائية في تحقيق مستويات عالية من الفخامة الفائقة.