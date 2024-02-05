10 مشروعات الأكثر مبيعاً منذ بداية 2024

تصدرت 10 مشروعات المبيعات العقارية منذ بداية 2024، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل «داماك كازا» المرتبة الأولى بمبيعات 743 مليون درهم، تلاه «بارك جيت» بمبيعات 719 مليون درهم، ثم «سنترال بارك بلازا» الذي سجل مبيعات بـ629 مليون درهم، تلاه «نخلة جبل علي- السعفة كيه» بمبيعات 594 مليون درهم.

وفي المركز الخامس، جاء «إلارا» بمبيعات 587 مليون درهم، تلاه «أورلا من أمنيات» بمبيعات 574 مليون درهم.

وحل «كازا قنال» سابعاً بمبيعات 559 مليون درهم، يليه «سيرينيتي مانشز» بمبيعات 480 مليون درهم. وجاء مشروع «فيلا من أمنيات» تاسعاً بمبيعات 438 مليون درهم، و«كلوب درايف» في المركز الـ10 بمبيعات 391 مليون درهم.