«إياتا»: 33.3% ارتفاعاً في حركة السفر بالشرق الأوسط خلال 2023

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن انتعاش السفر الجوي استمر في ديسمبر 2023، وأن إجمالي حركة السفر الجوي لعام 2023 اقترب أكثر من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وأفاد الاتحاد بأن حركة المسافرين على الصعيد العالمي لعام 2023 بأكمله بلغت 94.1% من مستويات ما قبل الجائحة (2019). كما ارتفع إجمالي حركة المسافرين لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3% مقارنة بديسمبر 2022، ووصل إلى 97.5% عن مستوى ديسمبر 2019. بدورها، سجلت حركة السفر الجوي في الربع الرابع 98.2% من عام 2019، ما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام.

وبحسب «إياتا»، فقد شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 33.3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وازدادت السعة بنسبة 26.0%، فيما ارتفع الطلب في ديسمبر بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش: «استمر الانتعاش القوي في عام 2023. وبلغت حركة المرور في ديسمبر أقل بنسبة 2.5% فقط من مستويات عام 2019، مع أداء قوي في الربع الرابع، ما شجع شركات الطيران على العودة إلى أنماط النمو الطبيعية في عام 2024».

وأضاف: «يعد انتعاش السفر خبراً جيداً، من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث يسافر الناس للقيام بالأعمال التجارية، ومواصلة تعليمهم، والسفر في إجازات، وغير ذلك الكثير».

ووفقاً لـ«إياتا»، سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 126.1% في حركة المرور الدولية لعام 2023 بأكمله مقارنة بعام 2022، مع الحفاظ على أقوى معدل على أساس سنوي بين المناطق. كما ارتفعت حركة النقل الجوي لشركات الطيران الأوروبية للعام بأكمله بنسبة 22% مقارنة بعام 2022، وازدادت السعة بنسبة 17.5%.

أما شركات الطيران في أميركا الشمالية، فسجلت زيادة سنوية في حركة المرور بنسبة 28.3%، فيما سجلت شركات الطيران في أميركا اللاتينية زيادة بنسبة 28.6%.

من جهتها، ارتفعت الحركة السنوية لشركات الطيران الإفريقية بنسبة 38.7%، كما ارتفعت حركة السفر المحلية في الصين بنسبة 138.8% مقارنة بعام 2022.