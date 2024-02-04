«ديوا»: 59% ارتفاعاً في الإقبال على «الشاحن الأخضر»

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنه وفي مؤشر على نجاح مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية من الهيئة، في دعم التنقل الأخضر في دبي، فقد شهدت المبادرة إقبالاً متزايداً على خدماتها خلال عام 2023، في وقت سجلت فيه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2023 ما مجموعه مليوناً و145 ألفاً و427 عملية شحن أجرتها المركبات الكهربائية المسجلة في المبادرة، بارتفاع قدره 59% مقارنة بعام 2022.

وأفادت الهيئة بأنها قدّمت من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية 23419.821 ميغاواط/ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2023، ما أسهم في قطع ما مجموعه 117 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

تصدر إماراتي

وذكرت «ديوا» أن مبادرة «الشاحن الأخضر» تدعم تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تُعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين الأعلى عالمياً. كما تسهم المبادرة في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبحسب «ديوا»، شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، إذ وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية ديسمبر 2023 إلى 25 ألفاً و929 مركبة، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحوّل إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

كما ارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في عام 2015 إلى 13 ألفاً و959 متعاملاً في نهاية ديسمبر 2023.

الأفضل جاهزية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على تحقيق الرؤية السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وجعلها أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل، ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية».

وأضاف: «لا نتوانى عن تعزيز مساعي دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول العام ذاته».

وتابع: «نلتزم بتشجيع استخدام المركبات الكهربائية من خلال مواصلة تطوير محطات (الشاحن الأخضر) بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بالهيئة، وتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمستخدمي المركبات الكهربائية والهجينة».

محطات الشحن

وفي إطار جهودها لزيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 382 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، حيث تستطيع معظم محطات الشحن شحن مركبتين في الوقت نفسه.

وتشمل المحطات التي ركبتها الهيئة أنواعاً عدة هي، محطات الشاحن فائق السرعة «تيار مباشر بقوة 150 كيلوواط مع قابس من النوع الثاني»، ومحطات الشاحن السريع «تيار متردد بقوة 43 كيلوواط، مع قابس من النوع الثاني»، و«تيار مباشر بقوة 50 كيلوواط من نوع ChadeMO ومقابس ثنائية من نوع (CCS)»، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة «2× 22 كيلوواط تيار متردد، مع قابس مزدوج من النوع الثاني»، والشاحن الجداري «22 كيلوواط تيار متردد، بقابس أحادي من النوع الثاني».

وتتوافر محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي. كما يمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.

«حساب الشاحن الأخضر»

تتيح «ديوا» للمتعاملين إنشاء «حساب الشاحن الأخضر» عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أو عن طريق نظام الردّ الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، ما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة.

ويمكن للمتعامل بعد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة، حيث تعمل الهيئة على إنشاء حساب له في خدمة الشاحن الأخضر. كما تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة «خاصية الزائر».

وتوفر الهيئة «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر» لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية.