مسؤولون ومستثمرون: الإمارات تعتمد على الشباب في كل المجالات

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ونخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال من المنطقة والعالم، انطلقت أمس، فعاليات الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»، تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويستضيف المهرجان أكثر من 200 متحدث من 15 دولة.

وأكد مسؤولون ومستثمرون، خلال فعاليات المهرجان، أن دولة الإمارات تعتمد على الشباب في كل المجالات، خصوصاً ريادة الأعمال، وهذا الدعم لا يقتصر على المال، بل يشمل الدعم الفني والتدريبي والتوجيهي، مشيرين إلى أن الالتزام بالمبادئ الرئيسة، وهي أن يكون لديك منتج جيد، وخدمة جيدة، كأساس لنجاح رائد الأعمال.

وتفصيلاً، سلّط وزير دولة للشباب، الدكتور سلطان النيادي، الضوء على دور الشباب في استثمار الابتكار في خطاب بعنوان «قصص من الفضاء: إلهام الروح البشرية»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تعتمد على الشباب في كل المجالات، خصوصاً ريادة الأعمال»، مؤكداً أن «دعم الشباب ليس حقاً فقط، بل هو واجب وطني لتمكين أوطاننا وتحقيق طموحاتها».

وأضاف أن «دعم الشباب لا يقتصر على المال، بل يشمل الدعم الفني والتدريبي والتوجيهي، وإشراكهم في قطاع الأعمال، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في مختلف المجالات، خصوصاً تلك المتعلقة بالفضاء والتكنولوجيا والعلوم».

وشهد حفل الافتتاح حواراً بعنوان «نجاح باهر: ما يتطلبه بناء إمبراطورية أعمال مع مؤسس «إعمار العقارية»، محمد العبار، حيث أكد في حديثه: «الكثير يسأل ما الفرق بين (نون) و(إعمار)، وهنا أقول: إننا في (إعمار) نبيع فقط أربعة منتجات، وهي غرفة نوم واحدة، اثنتان، ثلاثة، وأربعة، أما في (نون) فإننا نبيع أربعة ملايين منتج، ومركز اتصال (إعمار) يتلقى 400 اتصال في اليوم، بينما يتلقى مركز اتصال (نون) 80 ألف اتصال في اليوم، وقد أردنا في (نون) أن يكون لدينا 400 مليون زائر في السنة، واليوم يزورنا أكثر من مليار زائر في السنة».

ونصح العبار، أصحاب المشروعات الناشئة من الشباب: «أياً كان المكان الذي تعمل فيه، تأكد من التزامك بالمبادئ الرئيسة، وهي أن يكون لديك منتج جيد، وخدمة جيدة، ونجاح رائد الأعمال غير مرتبط بشخصه، بل جميعنا نتعلم من الآخرين، النجاح نتيجة من حولي، فهم من قاموا بجل العمل، لذا علينا أن نتحلى بالتواضع، وأن نعلم أننا لا نستطيع أن نقوم بكل الأمور بمفردنا، بل هناك أشخاص مذهلون أينما حللنا، فلنتأكد دائماً من أن يكونوا حولك، لأنهم هم من يثرون أعمالنا ويضيفون إليها القيمة الحقيقية».

وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، نجلاء المدفع، بضيوف وزوّار دورة العام الجاري من المهرجان، مشيدة برؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي ألهمت «شراع» للالتزام بتمهيد الطريق أمام الأفكار النظرية نحو عالم المشروعات العملية، والدعم اللامحدود الذي قدمته الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) للمهرجان، مشددة على قيمة اتخاذ الخطوة الأولى من قبل روّاد الأعمال نحو النجاح، وأهمية عدم تأجيل السعي لتحقيق الحلم والأهداف.