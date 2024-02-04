«صندوق أوبك» يموّل 55 مشروعاً تنموياً بـ 1.7 مليار دولار

وسّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «صندوق أوبك»، التزاماته التنموية الجديدة إلى 1.7 مليار دولار في العام الماضي، وأسهم في تمويل 55 مشروعاً، تشمل مجالات معالجة آثار تغيّر المناخ وتحوّل الطاقة، ودعم التنمية والمرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والنمو المستدام. وأشار البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة الاحتفال بمرور 48 عاماً على تأسيس صندوق الأوبك، إلى زيادة استثمارات الصندوق في دعم التنمية، والعمل على تحقيق هدف الصندوق لعام 2030، المتمثل في تخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي.