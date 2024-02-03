«غرفة أبوظبي» تطلق مبادرة لدعم منظومة الأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق مبادرة «أدفوكاسي هب» (Advocacy Hub)، التي تُعنى بشكل مباشر بإشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية وإحداث التغيير الإيجابي في منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وذكرت الغرفة في بيان، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صوت القطاع الخاص، من خلال خلق منصة مثالية لتسهيل التواصل بين القطاع والجهات الحكومية لتعزيز الحوار البناء ومناقشة التطورات التي تهم مجتمع الأعمال، ولبحث أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، فضلاً عن اقتراح الأفكار ورفع التوصيات بشأن السياسات والتشريعات التي من شأنها الإسهام في دفع مسيرة أعمال القطاع الخاص إلى آفاق تنموية جديدة.