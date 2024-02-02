«دبي التجارية» تنجز أكثر من 300 مليون معاملة منذ تأسيسها

أعلنت منصّة «دبي التجارية»، النافذة الرقمية الموحّدة لتيسير التجارة عبر الحدود في دولة الإمارات، عن إنجاز ما يزيد على 300 مليون معاملة منذ تأسيس المنصّة في عام 2003، ما يعني تجنب استخدام ما يقارب 617 مليون مستند مطبوع، والحدّ من إطلاق 25 ألفاً و400 طن متري من الانبعاثات الكربونية.

ويأتي هذا الإنجاز عقب النجاح البارز الذي حققته «دبي التجارية» في عام 2023، إذ أنجزت 32.6 مليون معاملة، مقارنة مع 26 مليون معاملة في عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 25% في حجم المعاملات التي شملت: التخليص الجمركي ومراقبة الحدود بنسبة 48%، ومناولة البضائع والخدمات اللوجستية بنسبة 44%، إلى جانب غيرها من المعاملات.

وأظهرت «دبي التجارية»، الذراع التجارية الرقمية لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ـ دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً قوياً مستمراً منذ تأسيسها، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ 8% في عدد المعاملات الرقمية منذ عام 2003.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم: «شهدت تجارة دبي نمواً ملحوظاً على مرّ السنين، وهو ما يعكس تركيزنا الاستراتيجي على التحوّل الرقمي الذي يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث عززنا كفاءة العمليات التجارية إلى حدّ كبير، والمساهمة في تحقيق طموحات دبي على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية ودعم أهداف الاستدامة، من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة والجهات المعنية الرئيسة، وتعزيز النشاط التجاري عبر نافذتنا الرقمية الموحّدة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات - التكنولوجيا الرقمية، «دي بي ورلد» لدول مجلس التعاون الخليجي، محمد أبوحمراء: «فخورون بإنجاز أكثر من 300 مليون معاملة عبر منصّتنا، وهو إنجاز يؤكد الدور المحوري الذي أسهمت به (دبي التجارية) على مدى العقدين الماضيين في دعم النشاط الاقتصادي ورقمنة التجارة والخدمات اللوجستية عبر هذا القطاع في دبي».

يذكر أن لدى المنصّة قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 180 ألف تاجر ومنظومة رقمية شاملة، وتقدم أكثر من 700 حلّ رقمي. وتشمل بعض أبرز إنجازات «دبي التجارية» في عام 2023 تسجيل 22 ألفاً و420 متعاملاً جديداً على المنصّة في عام 2023، بزيادة نسبتها 17% مقارنةً بعدد المتعاملين المسجلين في عام 2022. بدوره، شهد نظام الدفع «رسوم» على منصّة «دبي التجارية» زيادة في المعاملات بنسبة 32% لتصل إلى 3.3 ملايين معاملة في عام 2023، مقارنة بـ2.5 مليون معاملة في عام 2022. وارتفعت القيمة الإجمالية للمدفوعات بنسبة 40% لتصل إلى أكثر من ملياري درهم.

كما نجحت «دبي التجارية» بخفض إجمالي عدد الزيارات الفعلية لمتعامليها إلى نحو 25.5 مليون زيارة، وخفض تبادل المستندات الورقية بمقدار 85 مليون مستند، بفضل عمليات التحوّل الرقمي.