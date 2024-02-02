شكاوى الاتصالات تتراجع 29% خلال يناير 2024

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها تلقت 1629 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال يناير 2024، مقابل 2292 شكوى خلال يناير 2023، بتراجع كبير وللمرة الأولى يقدر بنحو 29%، أو ما يعادل 663 شكوى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات» خلال يناير 2024 أنها تلقت 442 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و1187 شكوى بشأن خدمات «دو».

وذكرت الهيئة أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 71%من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها خلال يناير 2024، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما نجحت «دو» في إغلاق ما نسبته 82.2% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد حلها.

ولفت «تنظيم الاتصالات» إلى حل ما نسبته 1.4% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و3.3% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبحسب الهيئة، فقد بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال يناير الماضي 85%، ومعدل عدم الرضا 8.6%، بينما بلغت نسبة الحياد 6.4%.

كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 84.3%، مقابل 6.4% لمعدل عدم الرضا، و9.3% للحياد.

يشار إلى أن التقارير الخاصة بالشكاوى تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.