«دبي للسلع» يبدأ أعمال المرحلة الثانية من «أبتاون دبي»

بدأ مركز دبي للسلع المتعدّدة، أعمال المرحلة الثانية من مشروع «أبتاون دبي»، انطلاقاً من سعي المركز إلى زيادة عروضه العقارية الفاخرة وتوسيعها.

وأفاد المركز في بيان بأن وضع حجر الأساس جاء بعد تعيين شركة «سويس بورينج أوفرسيز بايلنج كوربوريشن» لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع والأساسات.

وبحسب البيان، تتضمن المرحلة الثانية من المشروع بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة «أبتاون دبي» في قلب دبي الجديدة، إلى الجنوب من المدينة، ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي نحو 70 ألف متر مربع (753 ألف قدم مربعة) من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8000 متر مربع (86 ألف قدم مربعة) من متاجر المطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة، بهدف تلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر للمنطقة.

وبمجرد الانتهاء من المشروع، سيبلغ إجمالي مساحة «أبتاون دبي» الطابقية 538 ألف متر مربع (5.8 ملايين قدم مربعة)، منها 232 ألف متر مربع (2.5 مليون قدم مربعة) مخصصة للمكاتب التجارية.

وبعد إضافة هذين البرجين، إلى جانب «أبتاون تاور»، والبرجين السكنيين ضمن مشروع «ميرسر هاوس»، الذي أطلقته «إلينغتون العقارية» أخيراً، تمثل الأبراج المكتملة أكثر من نصف الأبراج التسعة المزمع بناؤها في «أبتاون دبي»، والمقرر أن تحيط بمنقطة «البلازا» التي ستحتضن بدورها مزيجاً متنوّعاً من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك الأعمال الفنية التركيبية والعروض الموسيقية والسينمائية وعروض الأزياء.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يعكف مركز دبي للسلع المتعددة منذ أكثر من 20 عاماً على تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منطقة مخصصة للأعمال بمواصفات عالمية في دبي، لاسيما توفير مساحات تجارية عالية الجودة، وهو الهدف الذي نسعى إليه انطلاقاً من فهمنا لاحتياجات الشركات العالمية، وإثباتاً لقوة الطلب، عكس ما يُشاع من وجود فائض متكدس في عرض المساحات المكتبية في الإمارة». وأضاف: «تمثل السرعة القياسية في التأجير المسبق للمكاتب من الدرجة الأولى في (أبتاون تاور) دليلاً على صحة نهجنا، في وقت نستهدف فيه تكرار هذا النجاح، من خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من (أبتاون دبي) لإنشاء برجين تجاريين جديدين، فضلاً عن توسيع منطقة الأعمال».