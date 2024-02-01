صافي أرباح «تيكوم» يقفز 49% إلى 1.1 مليار درهم في 2023

أعلنت مجموعة «تيكوم»، أمس، عن تحقيق إيرادات قياسية خلال العام الماضي، بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، فضلاً عن نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وأفادت «المجموعة»، في بيان، بأن الأداء المالي القوي يأتي مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات التي تركز عليها «المجموعة»، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

وأشارت إلى أن إيرادات عام 2023، تُعدّ الأعلى للمجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء، والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.

وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة، مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية عام 2022 البالغ حينها 86%.

وشهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023، حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94%، مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023، مقارنة بـ68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسّن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.

وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49%، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة، التي تبذلها «المجموعة» لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف، لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو.

وبعد إنجاز عملية تقييم من طرف مستقل، ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة العقارات الاستثمارية للمجموعة بنسبة 7.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 22.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، محققة بذلك نمواً قياسياً بنسبة 18.2% منذ تاريخ الطرح الأولي للمجموعة، ما يعكس الأداء المميز لأصولها التشغيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، إن «2023 كان عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجّل العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً، ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي، الذي تفوق على أسواق العقارات في كبرى المدن العالمية».

وأضاف: «ضمن التزامنا بتحقيق عائدات قوية للمساهمين، وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في (المجموعة)، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول: «يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي، وتلبية مختلف توجهات الطلب».

وأضاف: «كان المحرك الرئيس لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة، خصوصاً في القطاع الصناعي، كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية، مثل (حي دبي للتصميم)».