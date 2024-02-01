«الاتحادية للضرائب» تعيّن «مدير حسابات» لشركات باقة «موفق»

خاطبت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، الشركات المسجلة في باقة «موفق»، بأنها عيّنت أحد موظفيها كمدير حسابات مخصص، ونقطة تواصل بين الشركات والهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان سلاسة ومثالية تجربتهم الضريبية. وبحسب الرسالة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن «مدير الحسابات» المعين هو أحد موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب، والهدف هو تقديم الدعم اللازم من خلال التواصل المباشر، والمساعدة الشخصية للإجابة عن استفسارات الشركات، لتعزيز امتثالها للقوانين والإجراءات الضريبية في دولة الإمارات.

وطلبت الهيئة من الشركات تحديث بيانات التواصل بشكل دائم، كما حددت لكل شركة موعداً للاجتماع عبر منصة باقة «موفق»، لمناقشة الوضع الضريبي الحالي، وكيف يمكن لـ«مدير الحسابات» المساعدة بشكل أفضل.

كما خصصت الهيئة هاتفاً مباشراً وبريداً إلكترونياً للإجابة الفورية عن أية أسئلة، سواء ما يتعلق بضريبة الشركات أو بالخدمات التي توفرها الباقة.

يذكر أن باقة «موفق» مبادرة أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب لتقدم حلولاً ضريبية مُبتكرة، لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجلة في النظام الضريبي حالياً، إضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الأنظمة الضريبية، وذلك عبر آليات تتميز بالسرعة والدقة، حيث تم تصميمها خصّيصاً لتُناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن إطلاق ثلاث مبادرات ابتكارية رئيسة، وتنظيم العديد من الفعاليات المُتنوعة ضمن مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار» الذي يستمر على مدى فبراير 2024.