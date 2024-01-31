تعزيز التعاون بين شركات دبي وإيرلندا في المجالات الرقمية

أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي»، مذكرة تفاهم مع «إنتربرايز إيرلندا»، الوكالة الحكومية الإيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، التي تُعدّ أكبر مؤسسة رأسمال استثماري في أوروبا من حيث عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وإيرلندا، مع التركيز على القطاع الرقمي.

وأفادت الغرفة، في بيان، بأنه تم توقيع المذكرة، أمس، في مقر «غرف دبي»، بحضور وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، ومدير عام «غرف دبي»، محمد علي راشد لوتاه، ونائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي. في حين شهد التوقيع من جانب إيرلندا كل من وزير دولة لترويج التجارة والتحوّل الرقمي وتنظيم الشركات، دارا كاليري، والسفير الإيرلندي لدى الدولة، أليسون ميلتون، والرئيس التنفيذي لوكالة «إنتربرايز إيرلندا»، ليو كلانسي.

وتهدف مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ووكالة «إنتربرايز إيرلندا» لربط الشركات العاملة في دبي مع الشركات الإيرلندية، من أجل تعزيز التعاون والشراكات بين الجانبين، وتقديم فرص مجزية لعملاء وكالة «إنتربرايز إيرلندا»، خصوصاً في مجالات التقنية والتصنيع والطاقة النظيفة، إلى جانب قطاع الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، فضلاً عن تعزيز علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين إيرلندا ودبي، وتحفيز الروابط الاقتصادية والتجارية، بما يساعد الشركات الإيرلندية للتوسع في أسواق المنطقة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم العمل على بناء فرص أعمال واعدة للشركات الصغيرة في دبي وإيرلندا، مع التركيز على قطاع التقنيات الرقمية، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات الإيرلندية الصغيرة للتعرف إلى فرص التصدير إلى دبي، بالتزامن مع تعريف الشركات الصغيرة من دبي بفرص التصدير إلى إيرلندا.