أحمد بن سعيد: هدفنا تعزيز الأداء الاقتصادي وجعل دبي إحدى أهم مدن العالم

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الاستراتيجية الجديدة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة للفترة 2024-2026، وذلك في إطار توجهات «دييز» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بكل فئاته وأنواعه، والإسهام في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وقال سموه إن «إطلاق استراتيجية (دييز) 2024-2026 يأتي في إطار سعينا لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وصولاً إلى تحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها (دييز)، والتي تتمحور حول تعزيز الأداء الاقتصادي والنمو المستدام القائم على المعرفة والابتكار في دبي، وصولاً إلى الإسهام في جعلها إحدى أهم مدن العالم في المستقبل».

وأضاف سموه: «تتضمن استراتيجية (دييز) الجديدة إطار عمل متكاملاً، يقوم على التخطيط الدقيق الذي نتطلع من خلاله إلى الارتقاء بنوعية الخدمات المُقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والشركات إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء، وبما يُعزز من الدور الحيوي الكبير للمناطق الحرة، بوصفها مساهماً رئيساً في الاقتصاد المحلي والوطني، ويُرسّخ التزامنا الإسهام في تعزيز مكانة دبي خاصة، ودولة الإمارات عامة، كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وفق التوجهات والخطط الوطنية، وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني، إن «اعتماد استراتيجية (دييز) 2024-2026، خطوة مهمة نتطلع من خلالها إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، بجعل دبي الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز دور الإمارة كحلقة وصل أساسية ضمن منظومة التجارة العالمية، ووجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية إقليمية رائدة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية، تتمثل في تحقيق التميز والنمو وإثراء الحياة الاقتصادية، ووضع المستثمرين على رأس أولوياتنا، عبر السعي نحو تحقيق جميع متطلباتهم، وتوفير منتجات وخدمات وحلول تتجاوز توقعاتهم».

وأضاف الزرعوني: «ستكون استراتيجية (دييز) بمثابة خريطة طريق تفتح أمامها عالماً جديداً من الفرص الاقتصادية اللامحدودة، بالاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الإمارة، والتي سنعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأكثر كفاءة وفاعلية، وذات جدوى أكبر لمؤسسات الأعمال والمستثمرين، عبر تطبيق أفضل الممارسات وتقديم كل أشكال الدعم وأرقى الخدمات لمجتمع دبي الاقتصادي بمختلف قطاعاته».

وتتطلع «دييز» التي تأسست في عام 2021 من خلال إطلاق استراتيجيتها للأعوام الثلاثة المُقبلة، إلى القيام بدور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي بإمارة دبي، والإسهام في رسم خريطتها الاقتصادية للمستقبل، وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ودعم رؤيتها الطموحة الرامية إلى تحقيق الاستدامة، وخلق آفاق اقتصادية جديدة تتسم بالتنوع والتعدد، إلى جانب سهولة تأسيس وممارسة الأعمال، وجهوزيتها للمستقبل، وقدرتها على مواكبة التحولات الجذرية التي تشهدها مختلف القطاعات.

وتهدف «دييز» من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى زيادة إسهامها في اقتصاد دبي، وتمكين الأعمال وإثراء الحياة الاقتصادية، وبناء اقتصاد مُتجدّد، في حين تركز من خلال طموحها على الانطلاق نحو عالم جديد حافل بفرص اقتصادية لا حُدود لها، استناداً إلى مجموعة من القيم المؤسسية التي تدعم ثقافة العمل الجماعي، والشغف بإحداث الفارق الإيجابي، والتآلف من خلال تنمية العلاقات، ونجاح المتعاملين، والرؤية المستقبلية من خلال التحفيز على الابتكار.

وتُركز «دييز» على ثلاثة محاور وتوجهات استراتيجية، هي: «التميز»، و«النمو»، و«الإثراء»، حيث ستسعى السلطة إلى تحقيق «التميز» من خلال ثلاث أولويات تقوم على تعزيز إسهامها في اقتصاد دبي غير النفطي، والمضي في ريادة الأعمال الرئيسة، فضلاً عن توفير تجربة استثنائية لمتعامليها، عبر تمكين نموهم وإدارة عملياتهم وخططهم التوسعية من دبي بنجاح.

أما على صعيد محور «النمو»، فتتطلع «دييز» إلى تعزيز مكانتها كلاعب عالمي في قطاع المناطق الاقتصادية، والاستثمار في شركات رائدة ضمن سلسلة القيمة، إضافة للسعي إلى تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة في الصناعات الواعدة، في حين سيركز محور «إثراء الحياة الاقتصادية» على أولوية الارتقاء بمزايا الأعمال، من خلال إطلاق باقة من المنتجات والخدمات الجديدة، فضلاً عن الإسهام في بناء مُستقبل مُستدام، من خلال تطبيق مسؤول للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

3 مناطق حرة

تضم سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) تحت مظلتها ثلاث مناطق حرة، هي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، وتقوم على نهج التكامل بين هذه المناطق لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز القدرات التنافسية لإمارة دبي.