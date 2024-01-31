«دبي لصناعات الطيران» تتعاون مع «أنسيت» لتدريب الطيارين

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أنسيت لتدريب الطيران»، المشغل العالمي لمراكز تدريب محاكاة الطيارين والتي تتخذ من أستراليا مقراً لها، مشيرة إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي رائد لخدمات الطيران وتقوية العلاقات بين الشركتين من خلال دعم قواعد عملاء كل منهما وتعزيز التعاون المتبادل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور، إن «(أنسيت لتدريب الطيران) ستوفر لمتعاملينا من شركات الطيران بنية تحتية متطورة لتدريب الطيارين على طائرات (ATR 72-600) و(إيرباص A320) في مركز التدريب الجديد التابع لشركة (أنسيت) في دبي».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن شبكة متعاملي (دبي لصناعات الطيران) العالمية وشبكة مراكز التدريب الدولية التابعة لـ(أنسيت) ستوفر لكلا الشركتين فرصة مهمة لتعزيز منتجاتهما للمتعاملين الحاليين والمستقبليين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«أنسيت لتدريب الطيران»، مارك ديلاني، إن «مركز التدريب المتقدم الجديد التابع لنا في مشروع محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، يعكس اهتمامنا في تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى في مجال الطيران، حيث يتضمن جهاز محاكاة (ATR 72-600) المتطور والمعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، إلى جانب قدرات التدريب على طائرات (إيرباص A320) التي سيتم تقديمها لاحقاً».

وأضاف: «هذا التعاون يمثل فرصة استراتيجية مهمة لدعم متعاملي (دبي لصناعات الطيران) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند وخارجها، وتعزيز مكانة دبي كلاعب رئيس في خدمات الطيران العالمية».

يشار إلى أن «أنسيت لتدريب الطيران» تقدم عبر منشأة التدريب الحديثة ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران، تدريبات عالمية المستوى للطيارين وأطقم الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا والهند وخارجها.

وتعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أكبر 10 شركات تأجير للطائرات على مستوى العالم، حيث تمتلك أسطولاً يضم 500 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، ويشمل ذلك 67 طائرة من طراز «ATR 72-600»، و168 طائرة «إيرباص A320».