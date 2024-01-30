«دبي للاستثمار» تستحوذ على 34.3% في «غلوبال فيرتيلتي»

أعلنت شركة دبي للاستثمار عن استثمارها في شركة «غلوبال فيرتيلتي بارتنرز»، المزود الرائد لخدمات مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بنسبة 34.3% من رأسمال الشركة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «غلوبال فيرتيلتي بارتنرز» (GFP)، نجحت في تأمين نحو 60 مليون دولار من تمويل أسهم رأس المال، ما يمنحها الدعم المالي اللازم لتوسيع شبكتها من مراكز الخصوبة وصحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتطلع «غلوبال فيرتيلتي بارتنرز» إلى إنشاء شبكة رائدة لخدمات الخصوبة في المنطقة، إضافة إلى تحقيق مكانة مميزة كواحدة من أفضل 10 شبكات على مستوى العالم.

كما تتطلع إلى الإسهام في تعزيز أفضل الممارسات الطبية العالمية، وتحقيق سمعة ومكانة عالمية في مجال علاجات الإخصاب وأطفال الأنابيب وتأخر الحمل ورعاية صحة المرأة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن «عملية الاستثمار في شركة (غلوبال فيرتيلتي بارتنرز)، تشكل الاستثمار الاستراتيجي الرابع لـ(دبي للاستثمار) في قطاع الرعاية الصحية، وتمثل خطوة جوهرية في إطار استراتيجية التنويع المتواصلة التي تعتمدها المجموعة في محفظتها». وأضاف: «متحمسون لهذه الشراكة مع فريق ملتزم يضم خبراء متمرسين في مجال طب الإخصاب، وتعكس استثماراتنا هذه إيماننا العميق بالإمكانات التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد والمجزي للاستثمارات».

وذكر بن كلبان أن «(دبي للاستثمار) تتطلع من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى توفير الدعم لخطط النمو الطموحة لشركة (GFP)، وإلى تعزيز التزام المجموعة بتحديد وصياغة مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «GFP»، مجد أبوزنط: «ممتنون للدعم السخي من شركة دبي للاستثمار وشركائنا المستثمرين الآخرين، ونقدر التزامهم المشترك بإنشاء هذه الشبكة الرائدة من مراكز الإخصاب وصحة المرأة، والتي ستسهم في توفير خدمات صحية شاملة عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف: «سيسمح لنا هذا التمويل بتنفيذ خططنا الاستراتيجية بوتيرة أسرع، وبناء أساس وقاعدة قوية لنمو الشركة وتوسعها».

وإلى جانب «دبي للاستثمار»، تشارك مؤسسات مرموقة في الإمارات والسعودية وعدد من المستثمرين الرائدين في تمويل رأسمال المجموعة، حيث تولت شركة «CH Stirling» عملية تأمين تمويل أسهم رأس المال، بصفتها وكيل شركة «GFP»، إضافة إلى شركة «King & Spalding» التي تتولى المهمات الاستشارية.