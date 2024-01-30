«نواتوم» تطلق شركة لوجستية جديدة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن إطلاق شركة «نواتوم»، التي تقود القطاع اللوجستي في المجموعة، شركة «نواتوم للخدمات اللوجستية - الشرق الأوسط» لتكون العلامة التجارية الإقليمية الجديدة للشركة، والتي ستعزز من خلالها الالتزام بتقديم الخدمات اللوجستية الرائدة في سوق الشرق الأوسط. وأفادت المجموعة في بيان، بأنه وفقاً لذلك ستتولى العلامة التجارية الجديدة مهام شركة «ميكو للخدمات اللوجستية»، والتي قدمت على مدار أكثر من أربعة عقود خدمات متميزة للسوق المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي.