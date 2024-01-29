"كيوليس ام اتش آي" تكشف عن رؤيتها للعام 2024

احتفلت "كيوليس ام إتش آي"، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، بموظفيها وإنجازاتها التي حققتها خلال العام الماضي، وذلك خلال حفلها السنوي الذي أقيم مؤخرا في دبي، ويأتي هذا اللقاء الذي شهد حضور المدير العام للشركة والفريق التنفيذي ومديرو الإقسام وموظفو الشركة، يأتي ليركز على النجاحات التي تحققت خلال العام 2023 وتحديد الأهداف الطموحة للعام 2024. كما يعتبر منصة تعاونية للتخطيط الاستراتيجي، مما يعزز التزام شركة كيوليس ام اتش آي بالتميز في مجال النقل الحضري.

وقال والاس ويذريل، المدير العام لشركة كيوليس ام اتش آي: " بينما نحتفل اليوم بالجهد الجماعي، أتقدم بالتهنئة لموظفينا وموظفاتنا المتفانين على الإنجازات الرائعة التي حققناها خلال العام 2023. لقد تجاوزت جهودكم الجماعية كل التوقعات ووضعت معايير جديدة".

وأضاف والاس: "من خلال نجاحها الذي حققته خلال الفعاليات الكبرى مثل مؤتمر الأطراف COP 28 دبي إلى قيادة الابتكار في مجال وسائل النقل العام، تعمل كيوليس ام اتش آي على تهيئة بيئة للأفكار والحلول الرائدة في مجال التنقل".

وتدعم شركة كيوليس ام اتش آي الشمول والاستدامة من خلال أشكال التعاون المختلفة. يشمل ذلك الشراكة مع هيئة الصحة في دبي في حملات التبرع بالدم لإظهار الالتزام بالرعاية الصحية والرفاهية، والتعاون مع مركز "المشاعر الإنسانيّة" لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز الوعي والإدماج لأصحاب الهمم، والمشاركة بنشاط في كسوة خير، مع التركيز على التفاني من أجل الاستدامة البيئية.