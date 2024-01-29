الجابر: «جلوبال فارما» نموذج إماراتي متفوق في الصناعات الدوائية

زار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، شركة «جلوبال فارما»، إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة، والمملوكة لـ«دبي للاستثمار»، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية في منشآت القطاع الصناعي في الدولة، مؤكداً أن «جلوبال فارما» نموذج إماراتي متميز في الصناعات الدوائية من حيث جودة وموثوقية وتنافسية منتجاتها.

وأفادت الوزارة بأن الزيارة تأتي في إطار حرصها على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع لتمكين الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها وتنافسيتها، خصوصاً في المجالات الحيوية وذات الأولوية، بما فيها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة.

ريادة إماراتية

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة، شهد القطاع الصناعي في الدولة تطوراً مهماً خلال السنوات الماضية، ما عزز مساهمته في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، ورسخ مكانة الدولة وجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية».

وأضاف: «ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتنافسية القطاع، نحرص على القيام بجولات ميدانية للاطلاع على تطور ونمو الشركات الصناعية في الدولة، في وقت تمثل فيه شركة (جلوبال فارما) نموذجاً إماراتياً متميزاً في الصناعات الدوائية من حيث جودة وموثوقية وتنافسية منتجاتها، التي يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم».

وتابع الجابر: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى دعم نمو الشركات الصناعية، وتمكينها من تطوير أعمالها، والاستفادة من المزايا التنافسية المتوافرة في الدولة، وجذب الاستثمارات، ودعم مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية. وسعدت اليوم بالاطلاع على تجربة (جلوبال فارما) في النمو والابتكار، ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلية».

شركة عريقة

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، ورئيس مجلس إدارة «جلوبال فارما»، خالد بن كلبان: «تشرفنا زيارة الدكتور سلطان أحمد الجابر لمنشأة (جلوبال فارما) التي تُعتبر واحدة من أعرق شركات الأدوية التي تأسست منذ أكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة، إذ تعكس التعاون المستمر بين مجموعة شركات دبي للاستثمار والحكومة.

وأضاف: «تشكل هذه الشراكة عنصر تمكين لدفع قطاع الأدوية في الإمارات إلى آفاق ومستويات جديدة. وانطلاقاً من موقعها كمسهم فعال في (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة) التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن (جلوبال فارما) تلتزم بدورها في استكشاف فرص للشراكة والتعاون التي من شأنها دعم وتعزيز نمو قطاع الأدوية في دولة الإمارات».

خطط التطوير

واستمع الجابر والوفد المرافق، إلى نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار» ورئيس مجلس إدارة «جلوبال فارما»، خالد بن كلبان، الذي قدم شرحاً موسعاً حول واقع الشركة وخططها وطموحاتها المستقبلية في القطاع الدوائي، كما اطلع على خطط تطوير منشآت الشركة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع، إضافة إلى جهود الشركة في المجالات العلاجية بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاع الصحي وفق أعلى معايير الجودة.

وتعرف الزوار إلى جهود «جلوبال فارما» للدخول في شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إماراتية وإقليمية ودولية، منها «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية.

كما اطلع الجابر على خطط الشركة للتوسع إقليمياً ودولياً، إذ تمتلك حصة كبيرة من المبيعات في المنطقة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وشهدت نمواً بنسبة 100% خلال الخمس سنوات الماضية، بما يؤشر إلى نجاحاتها الكبيرة. وتعد «جلوبال فارما» ثاني أكبر شركة دوائية في الدولة، وأول شركة دوائية تم إنشاؤها في إمارة دبي.

سلطان أحمد الجابر:

• دعم نمو الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير أعمالها، والاستفادة من المزايا التنافسية في الدولة، وجذب الاستثمارات.

«جلوبال فارما»

تأسست «جلوبال فارما»، الشركة المملوكة لـ«دبي للاستثمار»، عام 1998، ويقع مقرها في مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ مساحة المنشأة التصنيعية 27 ألف متر مربع.

وتسمح طاقة المصنع الاستيعابية السنوية بإنتاج 300 مليون قرص، و150 مليون كبسولة، وما يزيد على سبعة ملايين لتر من الأدوية الجافة والسائلة.

وتمتلك شركة «جلوبال فارما» حالياً ثلاثة مصانع مزودة بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لأفضل التقنيات الرقمية المتطورة، حيث حصلت الشركة في وقت سابق على درجة تقييم عالية في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

وتقوم «جلوبال فارما» بتصنيع وتوزيع منتجات دوائية، تشمل أدوية القلب والأوعية الدموية، والأدوية المضادة للقرح، وأدوية السكري، والأدوية المضادة لالتهاب المفاصل، والمسكنات من ضمنها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية الأمراض التنفسية، والتركيبات المضادة للهيستامين، والأدوية المضادة للعدوى، والمكملات الغذائية متعددة الفيتامينات، وأدوية عشبية من الإمارات.

وتواصل الشركة توسيع نطاق استثماراتها في مختلف المجالات الطبية، إضافة إلى مكانتها القوية على الصعيد الإقليمي، حيث إن المنشآت التصنيعية التابعة لها حائزة شهادة الامتثال لأفضل ممارسات التصنيع المتوافرة، فضلاً عن أنها معتمدة من كل السلطات الصحية في الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي، وإدارة الغذاء والدواء السعودية، والمشرق العربي، وإفريقيا، ورابطة الدول المستقلة.