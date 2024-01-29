مبيعات يناير 2023 تلامس 30 مليار درهم

سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي منذ بداية 2024 وحتى نهاية تعاملات الجمعة 26 يناير، نحو 43.3 مليار درهم، نتجت عن 12.615 ألف تصرف عقاري، وذلك بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ولامست المبيعات حاجز 30 مليار درهم، نتجت عن 9540 تصرفاً، متخطية رقمها القياسي السابق للشهر نفسه من العام الماضي البالغ 27.6 مليار درهم، ما يجعل يناير 2024، الأفضل على الإطلاق للشهر ذاته في تاريخ السوق العقارية في دبي.

وبلغت الرهون 10.52 مليارات درهم (2590 تصرفاً)، في وقت اقتربت فيه الهبات من حاجز ثلاثة مليارات درهم نتجت عن 475 تصرفاً عقارياً.