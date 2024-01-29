«ديوا» تعتمد «كوبايلوت» لتعزيز الإنتاجية

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنه انسجاماً مع جهودها لتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة، فقد أتاحت لموظفيها، المساعدَين الذكيين: «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من شركة «مايكروسوفت» العالمية، فضلاً عن أنها من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية «كوبايلوت» من «مايكروسوفت». وتعمل خصائص «كوبايلوت» المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، على إثراء تجربة الموظفين، وتسهيل أداء مهامهم الوظيفية، إضافة إلى توفير الجهد والوقت.