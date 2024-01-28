تعزيز مساهمة أصحاب الهمم في مسيرة التنمية

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة حققت خلال عام 2023 جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، من أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم وسعادة ذويهم ببيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة. ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100% عام 2023، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 97.21%.

ولفت إلى أن مواءمة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الخاصة بأصحاب الهمم مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية لدمج وتمكين أصحاب الهمم، أثمرت عن تعزيز إسهامات هذه الشريحة المهمّة من المجتمع في دفع مسيرة التنمية المستدامة على قدم المساواة مع الآخرين.