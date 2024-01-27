«إينوك» تفتتح محطتي خدمة مدمجتين في العين

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، إطلاق محطتي خدمة مدمجتين جديدتين على طريق سويحان في منطقة الهير وفي الخزنة بمنطقة السبلة في العين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في إمارة أبوظبي إلى أربع محطات خدمة، وتسع محطات خدمة مدمجة في جميع أنحاء الإمارات.

وأفادت «إينوك»، بأن المحطة على طريق سويحان تتميز بموقعها الذي تتيح من خلاله خدمة سائقي السيارات المتجهين نحو ناهل من منطقة الهير باتجاه أبوظبي، في حين توفر المحطة الواقعة في الخزنة خدمات التزود بالوقود للسائقين على طريق الروضة المتجهين نحو منطقة الرماح.