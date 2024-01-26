«طيران الإمارات» تشغّل 25 طائرة بالدرجة السياحية الممتازة

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها تشغل حالياً 25 طائرة من طراز «إيرباص A380» مزودة بالدرجة السياحية الممتازة، تخدم محطات مختارة ضمن شبكتها العالمية.

وذكرت الناقلة لـ«الإمارات اليوم»، أنها أنهت تحديث 19 طائرة «إيرباص A380» ضمن أسطولها وتزويدها بالدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى ست طائرات كانت مزودة بالدرجة نفسها لدى استلامها من الشركة المصنعة.

وتظهر البيانات أن «طيران الإمارات» تشغل الدرجة السياحية الممتازة إلى 15 وجهة ضمن شبكتها العالمية بما في ذلك دبي إلى جانب محطات «أوكلاند» و«بنغالورو» و«كرايستشيرش» و«هيوستن» و«لندن هيثرو» و«لوس أنجلوس» و«ملبورن» و«مومباي» و«نيويورك جون إف كينيدي» و«سان فرانسيسكو» و«ساو باولو» و«سنغافورة» و«سيدني» و«طوكيو ناريتا».

وأعلنت «طيران الإمارات» في عام 2021، أنها ستعدل 105 من طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض بمنتج «الدرجة السياحية الممتازة»، إضافة إلى إدخال تحسينات على المقصورات الأخرى.

وسيضم أسطول «طيران الإمارات» لدى اكتمال برنامج التعديل التحديثي 111 طائرة «بوينغ 777» و«إيرباص A380» مزودة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وأصبحت «طيران الإمارات» أول ناقلة في المنطقة توفر لعملائها مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

يشار إلى أن الدرجة الممتازة فئة خاصة بذاتها، حيث يتميز كل مقعد فيها بمساحة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار ثماني بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين.

كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة الأعمال.

وصُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل مع مسند رأس قابل للتعديل في ستة أوضاع ومسند للساقين وآخر للقدمين، وأمام كل مقعد شاشة فيديو قياس 13.3 بوصة تعدّ من الأكبر في فئتها.

«طيران الإمارات» تكثف عملياتها في أستراليا

دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستكثف عملياتها في أستراليا من خلال خدمة رحلتها اليومية الثانية بين دبي وبريسبن بطائرة «إيرباص A380» اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، وكذلك استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية بين دبي وبيرث بطائرة «بوينغ 777»، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024.

وأوضحت الناقلة في بيان أنه اعتباراً من أول أكتوبر 2024، ستغادر رحلة «طيران الإمارات» الثانية «ئي كيه 430» بطائرة «A380» دبي، الساعة 2:30 صباحاً لتصل إلى بريسبين في الساعة 11:20 ليلاً، بينما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 431» من بريسبن في الساعة 1:55 صباحاً لتصل إلى دبي الساعة 10:55 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبريسبن).

وبالنسبة لرحلة «طيران الإمارات» الثانية إلى بيرث، التي ستعمل بطائرة «بوينغ 777»، بيّنت الناقلة أن الرحلة «ئي كيه 424» ستغادر دبي اعتباراً من أول ديسمبر المقبل الساعة 9:15 صباحاً لتصل إلى بيرث في الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 425» بيرث في الساعة 6:00 صباحاً لتصل إلى دبي الساعة 1:10 ظهراً.

وسترفع «طيران الإمارات» من خلال خدمة رحلتها اليومية الثانية إلى بريسبن واستئناف الرحلة اليومية الثانية إلى بيرث، طاقتها الأسبوعية إلى أستراليا بمقدار 6900 مقعد إضافي، ما يخدم الطلب المتزايد على السفر الدولي عبر دبي وخارجها إلى شبكة الناقلة العالمية التي تغطي أكثر من 140 وجهة، إضافة إلى تسهيل اتصال جوي مناسب لشحن الصادرات والواردات، ودعم الشركات الأسترالية والصناعات المتخصصة.

محطات الدرجة السياحية الممتازة

- دبي

- أوكلاند

- بنغالورو

- كرايستشيرش

- هيوستن

- لندن هيثرو

- لوس أنجلوس

- ملبورن

- مومباي

- نيويورك جون إف كينيدي

- سان فرانسيسكو

- ساو باولو

- سنغافورة

- سيدني

- طوكيو ناريتا

. الناقلة أنهت تحديث 19 طائرة «إيرباص A380» وتزويدها بالدرجة السياحية الممتازة.