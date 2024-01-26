«الإمارات الإسلامي» يحقق أفضل أداء مالي في تاريخه

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن تجاوزه كل التوقعات في عام 2023، وتحقيق أفضل أداء مالي في تاريخه، وأعلى مستوى أرباح على الإطلاق. وأفاد المصرف بأنه حقق إنجازاً مهماً في عام 2023، حيث ارتفع صافي الربح بشكل قياسي ليصل إلى 2.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 71%، ويحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق.

وأكد المصرف تحقيق أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، إذ ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 50%.

وأكد المصرف أنه بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، فقد واصل تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023، وارتفاع الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11% لتصل إلى 53.7 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 61.3 مليار درهم، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 76% من إجمالي الودائع.

وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «حقق (الإمارات الإسلامي) في عام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا، كما حقق ارتفاعاً قياسياً يُعدّ الأعلى على الإطلاق في صافي الأرباح بلغ 2.12 مليار درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 71%، مقارنة بعام 2022»، لافتاً إلى أن «الميزانية العمومية القوية، وقاعدة التمويل المنخفظة الكلفة، والبنية الرقمية، تشكل منصّة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل».

وأضاف: «فخورون بشراكاتنا مع (مؤسسة محمد بن راشد للإسكان)، و(برنامج الشارقة للإسكان)، لتقديم تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يمكّن المزيد من مواطني دولة الإمارات من الحصول على التمويل لشراء أو بناء منازلهم الخاصة».

وقال: «سنواصل في المرحلة المقبلة، دفع عجلة نمو الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات، ودعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «بصفتنا الذراع المصرفية الإسلامية الرائدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تجاوز (الإمارات الإسلامي) كل التوقعات في عام 2023، حيث حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق».

وتابع: «نلتزم التزاماً راسخاً بتطوير المواهب الإماراتية عبر مصرفنا. وفي عام 2023، اتخذنا عدداً من المبادرات لزيادة مشاركة الإماراتيين في الأدوار الحيوية داخل المؤسسة، مع دعم سياسة مصرف الإمارات المركزي للتوطين. ويتمتع المصرف بأحد أعلى مستويات التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، حيث تمثل نسبة التوطين 36% من إجمالي عدد الموظفين، كما ارتفع عدد النساء في المناصب القيادية إلى 25%، ووقعنا على تعهد الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص في دولة الإمارات». ولفت إلى تأكيد «مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني» تصنيف «الإمارات الإسلامي» طويل الأجل بدرجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وتصنيف قصير الأجل IDR (ST IDR) بدرجة (F1)، فيما رفعت تصنيف المصرف من حيث القدرة على الاستمرار إلى (bb+).