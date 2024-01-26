6 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 4 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 6.15 مليارات درهم على مدار الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس)، مع تركزها على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة خلال الجلسات الأربع الماضية بواقع 1.37 مليار درهم في جلسة الإثنين، و1.19 مليار درهم في جلسة الثلاثاء، و2.14 مليار درهم في جلسة الأربعاء، و1.45 مليار درهم في جلسة الخميس.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.19% مغلقاً عند مستوى 4173.55 في ختام جلسة أمس، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات الخميس، بنسبة 0.3%، بالغاً مستوى 9626.65 نقطة.