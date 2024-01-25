الإمارات الأولى إقليمياً في إصدار السندات الخضراء خلال 2023

سجّلت سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رقماً قياسياً جديداً العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه السوق نحو 24 مليار دولار، وفقاً لبيانات جداول «بلومبيرغ» لأسواق رأس المال، التي أظهرت أن هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155% جاءت بفضل النمو الذي شهدته تلك الفئة من الإصدارات في كل من الإمارات والسعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77% من إجمالي الإصدارات الإقليمية.

وتصدرت دولة الإمارات جداول السندات الإقليمية الخضراء خلال عام 2023 بقيمة بلغت 10.7 مليارات دولار، وبزيادة نسبتها 170%، لتمثل نحو 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.

وشملت الجهات الـ11 المصدرة للسندات الخضراء للمرة الأولى، سندات أو صكوك من كل من «موانئ دبي العالمية» بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار لحكومة الشارقة بقيمة مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة «طاقة» بقيمة مليار دولار، إضافة إلى إصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة «مصدر» بقيمة 750 مليون دولار، فضلاً عن إصدار لشركة «مبادلة» للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة «الدار» للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة «فايف» القابضة بقيمة 350 مليون دولار، علاوة على إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

من جهتها، شكلت السعودية 32% من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية، بزيادة 69% على أساس سنوي.

ومثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مُصدّر في المنطقة خلال عام 2023، وذلك بإصدارات بقيمة 5.5 مليارات دولار في فبراير 2023.

وتمثلت جهات الإصدار السعودية البارزة الأخرى في كل من: البنك الأهلي السعودي بقيمة 60.69 مليون دولار، والشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار، ومصرف الراجحي بقيمة مليار دولار.

وكان العام الماضي من الأعوام المهمة بالنسبة لإصدارات الصكوك الخضراء، حيث شكلت الإصدارات الإسلامية أكثر من ربع إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى.

وبلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها 6.5 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم.

وتمثلت أبرز الجهات المصدرة في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، و«موانئ دبي العالمية» بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بإصدار بقيمة 350 مليون دولار، و«مجموعة ماجد الفطيم» بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وشركة «الدار العقارية» بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت أخصائية بيانات الدخل الثابت المستدام لدى «بلومبيرغ»، فينتي مولاني، إن «إصدارات السندات الخضراء سجلت مستويات قياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023، ودخلت العديد من الشركات الإماراتية سوق السندات الخضراء للمرة الأولى بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، في حين أسهمت السعودية بنحو ثلث إجمالي الإصدارات الإقليمية».

• %45 حصة الإمارات من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.

• %155 زيادة في الإصدارات الخضراء بالمنطقة العام الماضي.