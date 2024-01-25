أرباح بنك الإمارات دبي الوطني للعام 2023 ترتفع بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة. وارتفعت أرباح الربع الأخير من العام 2023 بنسبة %3 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليار درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. وفي ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 فلس بمناسبة الإحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة التوزيعات النقدية عن العام السابق.

كما قفزت قاعدة أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% في عام 2023 نظراً لنمو الودائع بمبلغ 82 مليار درهم والتي رسّخت مكانة المجموعة الريادية في السوق، في حين شكّلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة إضافة قياسية بلغت 30 مليار درهم. وارتفع الإقراض بنسبة 5% نتيجة النمو القوي لقروض الأفراد، إلى جانب إصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم. ولاتزال الميزانية العمومية القوية تواصل دعمها لمركز بنك الإمارات دبي الوطني لتجعل منه قوة إقليمية بارزة. وتحسنت جودة الائتمان بشكل ملحوظ مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 33%، كما تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6%، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك أداءً متميّزاً. وتوسعت شبكتنا في المملكة العربية السعودية لتشمل 15 فرعاً، وقمنا كذلك بتعزيز حضور فروعنا في مصر، وهو ما لعب دوراً في تحسين بصمتنا الدولية وقدراتنا الرقمية لتحقيق المزيد من النمو. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بكونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).