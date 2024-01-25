انضمام 200 شركة بريطانية إلى «دبي للسلع» في 2023

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة، مشيراً إلى انضمام أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة للمركز خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للشركات البريطانية إلى 2080 شركة، تمثل نمواً سنوياً بنسبة 10%.

وذكر المركز في بيان أن الجولة نُظّمت في غرفة التجارة العربية البريطانية، بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في لندن.

وخلال الفعالية، أطلع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة، و160 شخصاً من قادة الشركات البريطانية العاملة في مختلف القطاعات، على مدى سهولة مزاولة الأعمال في دبي من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم.

كما سلّطت النقاشات الضوء على القوة والمرونة التي تتحلى بها دبي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض التضخم، والسياسات الداعمة للشركات، وهي عوامل رسّخت مكانتها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.

ونما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات بنسبة 47.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 119 مليار درهم في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.

وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية، عبر تأسيس مقر لها في دبي، والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «واصلنا خلال الأشهر الـ12 الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي».

وأضاف: «بعد انضمام 2700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حققنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، لاسيما في مركز العُملات المشفرة ومركز الألعاب»، مشيراً إلى أنه «من المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً».