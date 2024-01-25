«بيوت»: عقارات دبي في مسار تصاعدي.. ونتوقع تزايد الطلب في 2024

كشف موقع «بيوت» العقاري عن تقرير سوق العقارات في دبي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على أكثر المناطق طلباً في قطاع العقارات بالإمارة.

واستناداً إلى اتجاهات البحث التي لوحظت على موقع «بيوت»، تستمر أسعار العقارات في دبي باتخاذ مسار تصاعدي، ما أوجد بيئة ممتازة للبائعين والملاك على حد سواء، في وقت يتماشى فيه هذا الاتجاه التصاعدي المستمر مع الطلب المتزايد الذي يغذيه تدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن سكن، ما أدى إلى نمو غير مسبوق في سوق العقارات، وتوقعت تزايد الطلب على العقارات نتيجة لإطلاق العديد من المشروعات الجديدة التي تجذب المستثمرين من أنحاء العالم.

تفضيلات المتعاملين

وأظهرت بيانات «بيوت» ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الأكثر طلباً في دبي، لتسجل زيادات تراوح بين 4% و21% في عام 2023.

وفي قطاع العقارات ذات الأسعار المنخفضة، أبدى المستثمرون ومشترو المنازل المحتملون اهتماماً متزايداً بمناطق: «المدينة العالمية»، و«مجمع دبي ريزيدنس»، و«داماك هيلز 2»، و«دبي لاند»، في ما انجذب مشترو العقارات ذوو الميزانية المتوسطة نحو مناطق مثل «قرية جميرا الدائرية» و«واحة دبي للسيليكون»، و«الفرجان» و«الينابيع».

بدورهم، أظهر مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لكل من «دبي مارينا»، و«الخليج التجاري»، و«المرابع العربية»، و«دبي هيلز استيت» خلال عام 2023.

أسعار المبيعات

وفي ما يتعلق بالشقق ذات الميزانية المحدودة، فقد شهدت أسعار مبيعات المعاملات في المناطق المرغوبة زيادات تراوح بين 5 و50%، كما انخفض متوسط أسعار المعاملات للفلل ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام بنسبة 10% إلى 26%، باستثناء «داماك هيلز 2» التي سجلت أسعارها زيادة طفيفة بنسبة 0.54%.

وفي قطاع العقارات متوسطة السعر، ارتفع متوسط أسعار معاملات البيع للشقق عموماً بنسبة تصل إلى 3%، في وقت سجلت فيه المناطق الأكثر طلباً التي تضم فللاً متوسطة المستوى زيادة بنسبة 15 إلى 21% في متوسط سعر المبيعات.

أما في قطاع العقارات الفاخرة، فقد شهدت معظم المناطق ارتفاعاً ثابتاً في أسعار المعاملات يراوح بين 3% و17%.

العائد على الاستثمار

ووفقاً لتقرير «بيوت»، فقد شهد عام 2023 ما مجموعه 132 ألفاً و628 معاملة بيع عقار، بقيمة إجمالية قدرها 409.8 مليارات درهم، بما في ذلك المشتريات السكنية والتجارية.

ومن حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عائدات الإيجار المتوقعة للشقق، ظهرت مناطق محددة مثل «مجمع دبي للاستثمار»، و«ليوان»، و«ديسكفري جاردنز»، باعتبارها الخيارات الأفضل للمستثمرين المحتملين، حيث تقدم عائدات تصل إلى 11%.

بدورها، كانت «واحة دبي للسيليكون»، و«مدينة دبي الرياضية» و«موتور سيتي» الخيارات الأكثر طلباً في فئة الطبقة المتوسطة، إذ تقدم عائدات إيجارية تصل إلى 9%.

وفي قطاع الشقق الفاخرة، أثبتت مناطق مثل: «الصفوح»، و«جرين كوميونيتي»، و«عقارات جميرا للغولف» أنها عالية الطلب بشكل خاص، إذ تقدم عائدات تصل إلى 10%، متجاوزة المعايير التي حددتها معظم الأسواق العالمية.

كما تعكس اتجاهات العائد على الاستثمار في موقع «بيوت» لمجمعات الفلل نظرة إيجابية، إذ تتميز الفلل والمنازل المستقلة التي يتم شراؤها لغايات التأجير في «الراشدية» بمتوسط عائد استثماري يتجاوز 9%، ما يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين المحتملين. وبالمثل، فإن مناطق مثل: «المدينة العالمية»، و«جبل علي» تقدم نسباً لعائد الاستثمار تتجاوز 8%. كما سجلت الفلل متوسطة المستوى في «قرية جميرا الدائرية»، و«تاون سكوير وريم» عائداً على الاستثمار يراوح بين 6% و8%.

وفي فئة الفلل الفاخرة، تتميز منطقة «البراري» بعائد على الاستثمار يتجاوز 8%، مدفوعاً بالخصائص الفريدة للعقارات، والعرض المحدود في السوق. كما حققت مجتمعات مثل «لؤلؤة جميرا» و«داماك هيلز» عائدات جيدة على الاستثمار تتجاوز 7%.

وبحسب «بيوت»، كان 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لسوق العقارات في دبي، مشيرة إلى أنه مع اقتراب عدد المعاملات في الربع الثالث وحده من مستوى غير مسبوق بلغ 100 مليار درهم، فإن من السهل توقع أن هذه الطفرة العقارية ستستمر حتى عام 2024.

تزايد الطلب

وقال الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان: «حافظ قطاع العقارات في دبي على مسار نمو تصاعدي يبعث التفاؤل، حيث أنهى عام 2023 بنجاح لافت».

وأضاف: «تشير بياناتنا إلى تقدم ملحوظ في أسعار العقارات مدعوم بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين والباحثين عن سكن ممن يسعون لامتلاك العقارات في هذه السوق الواعدة. كما لاحظنا وجود ارتفاع كبير في أسعار المبيعات عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس جاذبية المشهد العقاري في دبي».

وتابع: «أسهمت صفقات بيع العقارات التي بلغت نحو 410 مليارات درهم في عام 2023 في تعزيز استقرار السوق ومع استعدادنا لعام 2024، يُتوقع أن يتزايد الطلب على العقارات نتيجة لإطلاق العديد من المشروعات الجديدة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».