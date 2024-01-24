«أدنوك للحفر» تشغّل أول حفارتين تعملان بالطاقة الهجينة

بدأت شركة «أدنوك للحفر»، تشغيل أول حفارتين بريتين جديدتين واللتين تعملان بالطاقة الهجينة في إمارة أبوظبي، وذلك من أصل 16 حفارة استحوذت عليها في العام 2023 لتواصل مسيرتها الطموحة نحو خفض الانبعاثات الكربونية من عمليتها بما يعزز استدامة النمو.

وتستخدم الحفارات الجديدة نظام بطاريات عالية السعة وأنظمة تلقائية لتشغيل المحرك، حيث يقوم نظام العمل بالطاقة الهجينة بتخزين الطاقة في البطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى طاقة مستمرة أو لتوفير طاقة إضافية فورية عندما تكون هناك زيادة في الطلب، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بالمنصة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالمنصات التقليدية.

وكانت الشركة، استحوذت العام الماضي على 16 حفارة من هذا النوع باستثمار إجمالي قدره 1.2 مليار درهم في إطار سعيها لتسريع وتيرة نمو أسطولها من الحفارات. ومن المتوقع أن تنضم باقي الحفارات الهجينة الـ14 إلى أسطول «أدنوك للحفر» بشكل تدريجي خلال العام الجاري.

ويشكل إضافة هذه الحفارات التي تعمل بالطاقة الهجينة إلى أسطول «أدنوك للحفر»، رؤية الشركة المتمثلة في إمكانية تحقيق النمو وخفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها في الوقت نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، عبدالرحمن عبدالله الصيعري، إن «إضافة الحفارات الجديدة التي تعمل بالطاقة الهجينة إلى أسطول الشركة تُعدّ إنجازاً مهماً تحققه (أدنوك للحفر)، وذلك في إطار سعيها المتواصل لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، ودعم أهداف (أدنوك) الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045».

وأضاف الصيعري، أن «(أدنوك للحفر) بدأت بتفعيل أنظمة تخزين طاقة البطاريات ودمجها بجميع الأصول ضمن أسطول الشركة، فضلاً عن الحلول الرقمية التي تهدف إلى تعزيز فعالية توزيع الطاقة ومدّ عمليات الدعم بالطاقة الكهربائية ما أسهم في إدارة استهلاك الوقود وانبعاثات الحفارات بفعالية»، مشيرا إلى العمل على توفير حلول الطاقة الشمسية في مختلف مواقع الشركة لمواصلة الإسهام في الحدّ من البصمة الكربونية للعمليات.

وذكر أن «أدنوك للحفر» أسهمت خلال السنوات الماضية في مبادرات هادفة إلى التقاط الكربون وتخزينه، لافتا إلى أنه في عام 2023 قامت الشركة بالنيابة عن شركة «أدنوك» بتسليم أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون المحتجز بالكامل في طبقة المياه الجوفية المالحة الكربونية.

وأوضح أنه تمّ تطوير هذا البئر في إطار ميزانية خصصتها شركة «أدنوك» بقيمة 84.4 مليار درهم لابتكار حلول منخفضة الكربون وتنفيذ مشروعات رائدة لإزالة الكربون من عملياتها، مشيرا إلى أن البئر سيسهم في تخزين ما لا يقلّ عن 18 ألف طنٍ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بشكل دائم، فيما يتيح هذا المشروع إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون لمساعدة عملاء الشركة على إزالة الكربون من عملياتهم أيضاً.