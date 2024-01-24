«طيران الإمارات» تشغّل رحلة خامسة لخدمة البرازيل والأرجنتين

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عزمها تشغيل رحلة أسبوعية خامسة على خط دبي - ريو دي جانيرو - بوينس آيرس، وذلك اعتباراً من السابع من ديسمبر 2024.

وذكرت الشركة في بيان أن الرحلة الأسبوعية الجديدة أيام السبت، ستوفر سعة أكبر لخدمة العاصمة الأرجنتينية، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر على هذا الخط، كما ستوفر الخدمة، التي تعمل عبر ريو دي جانيرو، للعملاء في الأرجنتين أيضاً مزيداً من الخيارات للسفر مباشرة من وإلى البرازيل.

وستخدم «طيران الإمارات» الرحلة الأسبوعية الخامسة بين البرازيل والأرجنتين ودبي بطائرة «بوينغ 777-200LR» بتقسيم الدرجتين.

وتتوافر الحجوزات حالياً عبر الموقع الشبكي «emirates.com»، وتطبيق «طيران الإمارات»، ووكالات السفر.

وتقلع رحلة «طيران الإمارات» (ئي كيه 247) من دبي في الساعة 8:05 صباحاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو الساعة 15:55 عصراً، ثم تستأنف طيرانها إلى بوينس آيرس في الساعة 5:30 مساء لتصلها في الساعة 8:55 مساءً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 248»، فتغادر العاصمة الأرجنتينية الساعة 11:30 ليلاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وتقلع من ريو دي جانيرو متوجهةً إلى دبي في الساعة 2:55 صباحاً لتصلها في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل (اليوم التالي).

وستوفر الرحلة الجديدة اعتباراً من السابع من ديسمبر المقبل، 302 مقعد في الدرجتين السياحية والأعمال، كما ستسهم أيضاً في تسهيل التجارة بين الأرجنتين والبرازيل وبقية العالم، حيث تستوعب طائرة «بوينغ 777-200LR» ذات الجسم العريض سعة شحن تصل إلى 20 طناً لكل رحلة لنقل الصادرات من الأرجنتين والبرازيل إلى المستهلكين في الشرق الأوسط وأوروبا وأسواق أخرى، مع دعم استيراد السلع الأساسية، بما فيها الأدوية.

ومن المتوقع أن يسهم تعزيز خدمة «طيران الإمارات» إلى البرازيل والأرجنتين في توفير رحلات ربط إضافية للمسافرين بين هذين البلدين والوجهات الشهيرة الأخرى عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة، بما في ذلك: الإمارات واليابان وتايلاند وجزر المالديف ومصر والصين وهونغ كونغ وتركيا وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وإندونيسيا.