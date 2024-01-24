«تراخيص» تنجز 50.8 ألف معاملة في 2023

بلغ عدد المعاملات التجارية التي أنجزتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي من خلال دائرة التخطيط والتطوير ـ «تراخيص» خلال العام الماضي 50 ألفاً و841 معاملة، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن الدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبحسب البيانات، فقد وصل عدد الرخص الصادرة عن «تراخيص» في مناطق التطوير الخاصة بالدائرة إلى 954 رخصة خلال عام 2023. وقالت الدائرة إنها توفر مزايا عدة لمستثمريها في مجال التراخيص التي تساعد المستثمرين في ممارسة أنشطتهم في جميع المجالات، مثل التجارية والمهنية والصناعية والسياحية، وتمكن المستثمر من الحصول على الرخصة بأسهل الطرق مع قنوات عدة للتقديم عليها.

وذكرت الدائرة أنها تقدم مزايا إضافية للمستثمرين مثل إصدار التصاريح التجارية للتنزيلات والحملات الترويجية والعروض الخاصة، وغيرها من المزايا التي تساعد المستثمرين في تسويق منتجاتهم، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمر الحصول على كل هذه الخدمات والامتيازات عن طريق الخدمات الذكية.