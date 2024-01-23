تعاونية الاتحاد: 444.5 ألف طلب مشتريات إلكتروني في 2023

أعلنت تعاونية الاتحاد أمس، عن تعامل متجرها الإلكتروني مع 444 ألفاً و539 طلب مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية خلال العام الماضي، بمتوسط يومي وصل إلى 1218 طلباً، مشيرة إلى أنها تقوم بإدراج منتجات جديدة في المتجر وتحديثه بشكل يومي. وأفادت في بيان، بأنها تعمل حالياً على إضافة العديد من الخصائص على تطبيقها الذكي، لافتة إلى أن عدد المستخدمين من المستهلكين المسجلين في التطبيق وصل إلى أكثر من 341 ألف متعامل العام الماضي.

وذكرت أن من أهم الخدمات التي يقدمها متجر وموقع التعاونية الذكي، خدمة التوصيل السريع خلال 45 دقيقة، إضافة إلى خدمة الطلب من المتجر الإلكتروني والاستلام من فروع التعاونية، فضلاً عن تغطية خدمة التوصيل لمناطق خارج دبي عند الشراء عبر المتجر الإلكتروني.