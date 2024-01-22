لوتاه: 119 شركة يابانية جديدة انضمت إلى عضوية غرفة دبي في 2023

أفاد مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، بأن «إجمالي عدد الشركات اليابانية النشطة والمسجلة في عضوية الغرفة بلغ بنهاية العام الماضي 310 شركات، منها 119 شركة جديدة يابانية، انضمت لعضوية الغرفة في عام 2023».

وأشار لوتاه، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح فعاليات النسخة الأولى من معرض «اليابان-كيوتو التجاري»، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن «افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لغرفة دبي العالمية في اليابان في نوفمبر الماضي، يعد خطوة مهمة في إطار جهودنا للترويج لتنافسية دبي، وجذب الشركات والاستثمارات وأصحاب المهارات، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف لوتاه، أن «هناك اهتماماً من غرف دبي باستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الإمارة، وتعزيز جسور التواصل والشراكة الاقتصادية، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة».

من جهته، قال نائب حاكم محافظة كيوتو اليابانية، أكيماسا ياماشيتا، إن «مدينة دبي تحظى بمكانة كبيرة بين المراكز السياحية والتجارية العالمية»، لافتاً إلى أن «استضافة دبي النسخة الأولى من معرض اليابان كيوتو التجاري 2024، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة يابانية رائدة في كل القطاعات التكنولوجية والصناعية والإبداعية، سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين اليابان ودولة الإمارات».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مايكو إنتربرايز» المنظمة للمعرض، ماي ساكاوي، إن «المعرض يشكل فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين الشركات اليابانية والإماراتية، واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق الإمارات، التي تشكل وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023، بقيمة ثمانية مليارات دولار (29.3 مليار درهم)، بما يعادل 39.5% من إجمالي صادرات اليابان للشرق الأوسط خلال تلك الفترة، والمقدرة بنحو 20.4 مليار دولار (74.8 مليار درهم)».

أكيماسا ياماشيتا:

• مدينة دبي تحظى بمكانة كبيرة بين المراكز السياحية والتجارية العالمية.