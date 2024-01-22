«ربدان للتطوير العقاري»: دبي تشهد العصر الذهبي للعقارات

قال مؤسس شركة ربدان للتطوير العقاري، سلطان محمد ماهر، إن السوق العقاري في دبي نجحت في جذب الأجانب من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وهذا كان له دور محوري في إحداث انتعاشه غير مسبوقة، وساعد في تسجيل مبيعات قياسية شهر تلو آخر.

وأضاف ماهر في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الطفرة العقارية التي تعيشها دبي ساهمت في نمو المبيعات العقارية لتصل إلى ما يقارب 400 مليار درهم في العام 2023، في مبيعات هي الأعلى تاريخيا.

وأوضح أن دبي تشهد العصر الذهبي للعقارات، فالارقام المحققة خلال العام الماضي غير مسبوقة، وهذا دفع إلى إطلاق أنشطة الشركة التطوير العقاري في العام 2023.

توقعات 2024

وتوقع ماهر أن يستمر الزخم في القطاع من حيث زيادة حجم الصفقات وقيم المبيعات في عام 2024، فيما تهدأ وتيرة ارتفاع الأسعار لتستقر بين مستوى 10% إلى 15%، وسط نمو قوي في الطلب واستمرار قيود العرض.

ورجح أن يعمل المطورون على تكييف عروضهم حسب الطلب، ومن المرجح أن يستمروا في إطلاق عقارات مميزة بما في ذلك المساكن ذات العلامات التجارية التي من المتوقع أن يكون الطلب عليها من الأفراد الأثرياء بشكل كبير خلال العام القادم.

عوائد جيدة

وذكر مؤسس شركة ربدان للتطوير العقاري، أن شركته حققت عوائد جيدة من بيع وتأجير العقارات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الشركة لديها بنايات وفلل سكنية تم بناءها وتأجيرها، مشروعات تطويرية تم بيعها بالكامل وهي «ناس 1» و«ناس 2»، بالإضافة إلى «ناس 3» التي يتم تطويره في الوقت الحالي منطقة أرجان دبي، موضحًا أن إجمالي ما تم تسليمه في منطقة «أرجان» نحو 150 إلى 160 وحدة، وفي دبي الجنوب منطقة إكسبو والفرجان مجمع فلل بإجمالي نحو 500 وحدة.

أسعار الأراضي

وأضاف ماهر، أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعات كبيرة، وأن السوق يشهد حالة من الانتعاش الملحوظ، لافتًا إلى أن السوق العقاري من المتوقع أن يشهد مزيدًا من الانتعاش خلال العام المقبل، موضحًا أن خطة الدفع في الشركة 70/30 أي 30% بعد تسليم المشروع على فترة سداد 15 شهرًا.

وأكد ماهر أن شركته كسعر قدم تعد أقل من باقي المطورين، وأن إجمالي الوحدة من 1285 درهمًا إلى 1400 درهم للقدم، والوحدات تتنوع بين الاستوديو بدروم واحد واثنين وثلاثة، وبمسبح أو بدون مسبح.

وأوضح أن أسعار أرجان أعلى من «جي في سي»، وذلك لأن بها جميع الخدمات، والحدائق، لافتًا إلى أن مشروع مترو الخط الأزرق يمر بأرجان مما يُساعد بشكل كبير في زيادة الأسعار، مما يسهل حركة التنقل.

مشاريع تطويرية مبتكرة

وتابع: «تتمثل مهمتنا في ربدان للتطوير العقاري في وضع معايير جديدة في قطاع العقارات من خلال تقديم مشاريع تطويرية مبتكرة ومستدامة وجذابة من الناحية الجمالية. نحن نسعى جاهدين لإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة لا توفر أنماط حياة عالمية المستوى فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع. مهمتنا هي إعادة تعريف الطريقة التي يختبر بها الناس الحياة الحضرية. من خلال مزيج من التكنولوجيا المتطورة والتصميم البصيرة والالتزام، نهدف إلى إنشاء مساحات تتوافق مع تطلعات أصحابنا المميزين».

إطلاق مشروع في قرية جميرا

وكشف مؤسس شركة ربدان للتطوير العقاري، أن الشركة ستطلق مشروع « Gharbi 1 Residences» في قرية جميرا الدائرية قريبا، والذي سيكون كرمز للتألق المعماري، وسيتميز بإطلالات بانورامية ووسائل راحة استثنائية، وسيشمل على استوديو مع شرفة، و شقق غرفة نوم واحدة مع شرفة ومسبح، وشقق غرفتي نوم مع شرفة وتراس خاص ومسبح، وفيلا من 4 غرف نوم مع شرفة ومسبح.