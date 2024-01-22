51 دولة تتنافس لزيادة مبيعاتها في «عالم القهوة - دبي»

افتتح وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أمس، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض «عالم القهوة - دبي 2024»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة» العالمية، والذي تستمر فعالياته حتى غد (23 يناير الجاري).

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية عالمية ومحلية، وبزيادة 50% في المساحة، ويكتسب المعرض هذا العام أهمية خاصة في ظل الإقبال العالمي الواسع من 51 دولة.

وأكد بن طوق، أن «المعرض يعد منصة بارزة تجمع رواد ومحبي القهوة والعاملين في هذه الصناعة، لاستكشاف آفاق النمو ومختلف الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها»، معرباً عن سعادته بالحضور اللافت للزوار، والمشاركة المتنامية للعلامات التجارية والعارضين من مختلف أنحاء العالم، مثنياً على كفاءة التنظيم.

كما زار بن طوق منطقة «روسترز فيلدج»، وجناحي «كابينغ روم» و«برو بار»، واطلع على تحضيرات تنظيم «البطولة الوطنية لفن اللاتيه»، و«بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي تتيح فرصة التأهل لـ«البطولة العالمية للباريستا»، كما تابع التحضيرات لجائزة منصة الابتكار في القهوة «كوفي ديزاين أوورد»، وجائزة أفضل منتج جديد «بست نيو برودكت أوورد».

وتركز دورة هذا العام على الاستدامة في مجال القهوة، وسبل تعزيزها، وضرورة تبني الممارسات المسؤولة، وضمان استمرارية سلاسل إمداد القهوة، وتُجسد هذه الدورة التطور والنمو في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مختلف منتجاتها، وتزايد الإقبال على القهوة المختصة.

ويسلط المعرض، عبر سلسلة من المحاضرات وورش العمل، الضوء على حركة القهوة المستدامة، التي تتسم باعتماد ممارسات زراعية صديقة للبيئة، بما في ذلك تقليل استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات، وزراعة نباتات القهوة تحت مظلة من الأشجار لمحاكاة البيئة الطبيعية للغابات، وتعزيز التوازن البيئي وحماية التنوع البيولوجي، والارتقاء بجودة القهوة.

من جانبها، قالت مديرة «عالم القهوة 2024»، إن «المعرض هذا العام يشمل برامج جديدة من ورش العمل والمحاضرات، ويشهد تنظيم فعاليات متنوعة، مثل مسابقتي (جوائز تصميم القهوة) و(أفضل منتج جديد)، اللتين تهدفان للاحتفاء بالابتكار والتميز في مجال القهوة، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة بين العارضين والزوار المتخصصين».

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الدولة، خالد الملا، إن «المعرض يستقطب الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة القهوة، وفرصة للتعرف إلى ثقافات وفنون تحضير القهوة، ومواكبة أحدث اتجاهات الصناعة ومشاركة الخبرات حول سبل تعزيز الاستدامة في قطاع القهوة».

ويأتي تنظيم معرض عالم القهوة 2024 في ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة؛ إذ إن قيمة سوق قهوة «الإسبريسو» في الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، بنسبة نمو قدرها 2.6%.