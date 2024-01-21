«جافزا» تستقطب 881 شركة جديدة خلال 2023

سجلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، زيادة قوية في عدد الشركات الجديدة التي انضمت للعمل في المنطقة خلال العام الماضي 2023، مسجلة 881 شركة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركات العاملة في «جافزا» إلى 10 آلاف و100 شركة في نهاية 2023.

وبحسب بيانات أرسلتها «جافزا» لـ«الإمارات اليوم»، فقد سجلت المنطقة الحرة لجبل علي نمواً بنسبة 13% في عدد الشركات الجديدة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2022 الذي سجل 783 شركة في الإجمال، فيما وصل متوسط عدد الشركات الجديدة التي استقطبتها «جافزا» على مدار العام الماضي أكثر من 73 شركة شهرياً.

جنسيات وقطاعات

ووفقاً للبيانات، فقد سجلت المملكة المتحدة أعلى نسبة زيادة في الشركات الجديدة في «جافزا» خلال العام الماضي بنسبة بلغت 136% مقارنة بالعام السابق، تلتها تركيا بنسبة 88%، وباكستان 56%، فيما بلغت نسبة النمو للشركات الهندية 28%، والصينية 5%.

وبحسب القطاعات، حلّت الشركات الجديدة العاملة في قطاع المركبات والنقل في المركز الأول، تلتها الشركات العاملة في قطاع التجزئة والتجارة العامة، ثم قطاع الخدمات اللوجستية في المركز الثالث، لتستحوذ القطاعات الثلاثة على نحو 40% من إجمالي أنشطة الشركات الجديدة التي تم استقطابها خلال العام الماضي 2023.

فرص متميزة

وتواصل «جافزا» العمل على ابتكار فرص متميزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حلولها اللوجستية المتكاملة، ومنصاتها للتجارة الرقمية، وتوفير إمكان الوصول إلى الشبكة العالمية المترابطة لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر دعماً لا يضاهى لتمكين التجارة الذكية عبر جميع مراحل سلاسل التوريد.

كما تقدم «جافزا» من خلال موقعها الاستراتيجي دعماً كبيراً لمتعامليها، من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية والمستهلكين حول العالم، إضافة إلى ما توفره من ربط تجاري متعدد الأنماط، عبر النقل البري والبحري والجوي.

خدمات وتسهيلات

وتسهم مجموعة الخدمات المتميزة والمزايا التي توفرها المنطقة الحرة لممارسة الأعمال، مثل السماح بامتلاك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإعفاء من ضريبة الشركات وضريبة الدخل، وسهولة الوصول إلى أفضل المرافق وأكثرها تطوراً، في جعلها وجهة مثالية لممارسة الأعمال، وقاعدة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتعتبر «جافزا» المنشأة الرائدة في محفظة «دي بي ورلد»، وإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، وتحتضن شركات من مختلف القطاعات، بما في ذلك كبرى الشركات متعددة الجنسيات. كما تسهم بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة.

موقع استراتيجي

ومن خلال الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يقدّم كل من ميناء جبل علي و«جافزا» منظومة متكاملة متعددة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، والتي توفر مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

وتعتبر «جافزا» مركزاً رائداً للتجارة والأعمال، يتوسط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم.

وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت «جافزا» ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل البنية التحتية وأرقى مستويات الدعم، إضافة إلى الحوافز والخدمات فائقة الجودة وذات القيمة الإضافية. كما توفّر كل الإمكانات للاستفادة من الفرص الكبيرة في المنطقة.

وتقدّم «جافزا» للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات وخارجها، فرصاً استثنائية للنمو والوصول إلى أسواق المنطقة، في وقت تتيح فيه حاضنات الأعمال دعماً كبيراً للمستثمرين من شركات صغيرة ومتوسطة، لتأسيس أعمالها التجارية والدخول إلى الأسواق الإقليمية بأقل التكاليف.

أسواق سجلت أعلى زيادة في عدد الشركات الجديدة:

- المملكة المتحدة 136%.

- تركيا 88%.

- باكستان 56%.

- الهند 28%.

- الصين 5%.