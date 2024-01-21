«عروض الشارقة للتسوق» تعزز انتعاش أسواق الإمارة

اختتمت «عروض الشارقة للتسوق»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس فعالياتها بعد 36 يوماً من الأنشطة التسويقية والترفيهية التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور منذ انطلاقها في 15 ديسمبر الماضي في مختلف مناطق الإمارة وقدمت خلالها كبرى المراكز والمحال التجارية المشاركة عروضها الترويجية وتخفيضاتها الكبرى على مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

ونجحت العروض التي حظيت بمشاركة آلاف المحال التجارية وكبرى مراكز التسوق في توفير أجواء عائلية ممتعة ترافقت مع استمتاع رواد التسوق بفصل الشتاء في الشارقة واستفادتهم من التنزيلات ومشاركتهم في المسابقات والألعاب وسط الاحتفاء والمتابعة الكثيفة للفقرات الفنية والعروض المدهشة وأداء الفرق التراثية للوصلات المعبرة عن تراث الإمارات وغيرها من الفعاليات التي نظمتها مراكز التسوق.

فيما تميزت عروض الشارقة للتسوق هذا العام بما قدمته من فعاليات تراثية وفلكلورية وأنشطة ترفيهية جذبت انتباه الزوار في كافة المراكز التجارية المشتركة في العروض التي امتدت لتشمل المنطقة الشرقية بالشارقة من خلال مبادرة «شتاء كلباء» التي استقبلت الجمهور بعروض تراثية متنوعة أحيتها فرق شعبية من الإمارات ومصر والهند إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز القيّمة للأفراد والعائلات وعامة الجمهور الذين شاركوا في فقرات المسابقات المفتوحة وحضروا الفعاليات الفنية والتراثية التي أسهمت في جذب العائلات وفئات متنوعة من الجمهور الذين توافد بكثافة لارتياد المحال المشاركة في العروض.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، أهمية عروض الشارقة للتسوق التي تمثل حدثاً تجارياً مميزاً يرضي مجتمع الشارقة وزوارها ويمنحهم تجارب ترفيهية وتسويقية متعددة وفريدة واعتبرها أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تحرص غرفة الشارقة على تنظيمها لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق الرائدة في المنطقة موضحاً أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في تنظيم العروض لتواصل دورها في تحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ التنمية المستدامة لمجتمع الأعمال ورفع المبيعات في الأسواق والمراكز والمحال التجارية وتعزيز قطاعي التجزئة والسياحة في جميع مدن الإمارة.