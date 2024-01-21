"CoorB" للتكنولوجيا المالية تطلق أعمالها في الإمارات والسعودية ومصر

كشفت شركة CoorB العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية الرقمية عن إطلاق أعمالها في 3 أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا؛ هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بهدف مساعدة الأسواق على التحول إلى اقتصادات رقمية بوتيرة متسارعة، وتكلفة أقل، وتعزيز الوجود الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتبنى CoorB استراتيجية توسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقا من خبرات الشركاء المؤسسين التي تمتد لأكثر من 40 عاما في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية الالكترونية في أكثر من 10 دول حول العالم، تشمل السوق الأمريكية وعددا من الدول في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وبنية تحتية تضم أكثر من 500 خبير متخصّص.

ويتوزع هيكل ملكية شركة CoorB بين ثلاثة مساهمين رئيسيين؛ هي شركة CME المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية بخبرة 40 عاما، وتعمل مع أكثر من 100 مؤسسة، منها شركات مُدرَجة على قائمة Fortune 500 الأميركية ويستفيد من حلول CME 80 مليون مستخدم يوميا، وياسر زيدان، بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في ريادة الأعمال، وتصمبم الاستراتيجيات، وابتكار المنتجات وتحسين تجربة العملاء، وأحمد جابر الذي يمتلك خبرات تزيد عن عقدين في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن مسيرته المهنية أدوارا مهمة في شركتي VISA وThe ENTERTAINER.

ومن خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومشغلي شبكات المحمول، تستهدف شركة CoorB تسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز نمو الأعمال والتشغيل بكفاءة، وتقديم منصات رقمية شاملة، وأتمتة العمليات، وتحليل البيانات، لتوفير رؤًى لاتخاذ قرارات صحيحة، وتحسين تجربة المستخدم، وحلول لمشغلي المحمول في المجال المالي، فضلا عن الحلول الأمنية والامتثال.

من جهتها، قالت كارول الشرباتي، رئيسة مجلس إدارة CoorB: "نسعى لتطوير تكنولوجيا مستدامة ومتقدمة هنا في الشرق الأوسط تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في جميع أنحاء المنطقة من خلال الجمع بين أفضل التقنيات، ورؤية الجيل الجديد للخدمات المالية".

وتابعت: "نحن لا نزود الشركات بحلول تقنية فعّالة فحسب، بل نُحدِث أيضا تأثيرا أوسع في المجتمع، ونتصور مستقبلا تضع فيه ابتكاراتنا المحلية معايير جديدة على المستوى العالمي".

وقال أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة CoorB: "ندرك جميع التحديات والتفاوتات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا في المؤسسات، لذلك نتخصص في توفير أهم الحلول الرقمية، ونعمل على تطوير الأنظمة، وتحديث البنية التحتية للبنوك والمؤسسات العاملة في القطاع المالي خلال أسابيع دون الحاجة لاستبدال أصولها التكنولوجية الحالية، ما يمكّنها من تحقيق أداء أسرع، وأكثر كفاءة، وبتكلفة مخفضة بشكل كبير".

وأضاف: "نستهدف التغلب على قيود الأنظمة التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؛ لتزويد العملاء بحلول وخدمات تنافس أكبر مزوّدي التكنولوجيا على مستوى العالم."