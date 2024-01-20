أصحاب مزارع محلية يطالبون بأولوية عرض منتجاتهم في منافذ البيع

طالب أصحاب مزارع محلية بأن تمنحهم منافذ البيع، خصوصاً من السوبرماركت المتوسطة، أولوية لعرض منتجاتهم في المنافذ خلال فترات ذروة موسم الإنتاج المحلي.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن تخصيص حصص لعرض منتجات المزارع المحلية سيدعم فرص تسويق منتجاتهم خلال فترة الموسم في ظل التنافسية الحادة في الأسواق مع المنتجات المستوردة، ويحفز على زيادة الإنتاج بمعدلات أكبر.

من جانبهم، أفاد مسؤولو منافذ بيع بأن هناك مبادرات مختلفة لتحفيز المنتجات المحلية، ومن المتوقع زيادتها، وأن هناك سياسات تسويقية مختلفة بين المنافذ تحدد سياسات توريد المنتجات إليها.

وقال مالك مزرعة، سالم خليفة السويدي، إنه «من المهم أن يكون هناك مبادرات أكبر من منافذ الهايبرماركت، خصوصاً السوبرماركت المتوسطة لتخصيص حصص أولوية عرض لمنتجات المزارع المحلية، لاسيما خلال فترة ذروة الموسم الزراعي المحلي الذي يبدأ في المعتاد منذ شهر ديسمبر حتى بداية شهر مايو».

وأوضح أن «الأسواق المحلية تشهد تنافسية مرتفعة في قطاع تجارة الخضراوات والفاكهة، وتوفير مبادرات لحصص الأولوية في العرض مع المنتجات المستوردة سيدعم تسويق منتجات المزارع المحلية بمعدلات أكبر، ويحفز على زيادة الإنتاج».

من جهته، أشار صاحب مزرعة محلية، سعيد الطنيجي، إلى أن «العديد من التعاونيات طرحت أخيراً مبادرات لدعم عرض المنتجات الزراعية الإماراتية المنشأ، وبالتالي سيكون من المفيد أن يكون لمنافذ السوبرماركت والمنافذ المتوسطة دور في طرح مبادرات مماثلة خصوصاً خلال فترة ذروة الموسم المحلي في الفترة من شهر ديسمبر حتى بداية شهر مايو». وأضاف أن «توفير أي حصص للعرض بشروط ميسرة في تلك المنافذ سيسهم في حل تحديات تسويق منتجات المزارع في مواجهة ارتفاع التنافسية في الأسواق من المنتجات المستوردة والتي تلبي احتياجات الأسواق مع منتجات المزارع المحلية».

وقال مالك مزرعة، حميد العبدولي، إن «اهتمام إدارات منافذ السوبرماركت المتوسطة والمنتشرة في الأسواق حالياً بدعم حصص أولوية لعرض منتجات من المزارع المحلية في منافذها بجوار المنتجات المستوردة الأخرى، سينعكس بتأثيرات إيجابية على المزارع المحلية، خصوصاً خلال فترة ذروة موسم الإنتاج المحلي».

وأضاف أن «توفير السوبرماركت لمنصات عرض أو إتاحة بدائل تسويقية مختلفة، سيسهم بتيسير عمليات التسويق لمنتجات المزارع المحلية وسيحفز أصحاب المزارع على البحث عن سبل مختلفة لزيادة الإنتاج بشكل يلبي الطلب في السوق، بجانب المنتجات المستوردة التي تتيح بدائل متنوعة من مختلف دول العالم».

واعتبر صاحب مزرعة محلية، عارف الحوسني، أن «المبادرات الداعمة لعرض منتجات المزارع المحلية مهمة وإيجابية، لكن دعم القدرات التنافسية للمزارع في تسويق منتجاتها سيدفع المنافذ للإقبال بشكل أكبر على عرض منتجاتها مع الأصناف المستوردة والتي تلبي احتياجات كبيرة في الأسواق».

في المقابل، قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن «هناك نمواً للمبادرات المختلفة في الأسواق لتحفيز عرض منتجات المزارع المحلية خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «التعاونية رفعت من عمليات توريد الكميات من منتجات المزارع المحلية خلال الفترة الأخيرة بنسب تجاوزت 10%، فيما رفعت من عدد المزارع المحلية الموردة من 90 مزرعة خلال العام الماضي لتصل مع بداية العام الجاري إلى 100 مزرعة محلية، كما خصصت مساحات تصل لأكثر من 1000 متر مربع لعرض منتجات المزارع المحلية».

وأضاف أن «التعاونية رفعت من كميات توريد المنتجات الزراعية العضوية من المزارع المحلية خلال العام الماضي بنسب تجاوزت 20%»، لافتاً إلى أن «التعاونية تركز مع فرص عرض المنتجات المحلية على الاهتمام بجودة المنتجات الموردة وليس عمليات التوريد العشوائي فقط».

بدوره، أوضح مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، سون ديليب، أن «هناك اهتماماً متزايداً في الأسواق بمبادرات تحفيز عرض المنتجات المحلية، وهو من الأمور الإيجابية في قطاع التجزئة، ومن المتوقع زيادتها بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة»، لافتاً إلى أن «عمليات التوريد للمنافذ تعتمد على السياسات التسويقية المختلفة من منفذ لآخر، والتي تحدد عمليات التوريد المتناسبة مع كل منفذ وفقاً لاشتراطات التوريد والأسعار».

وأضاف مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، محمد بشير، أن «هناك فرصاً مختلفة لعرض منتجات من المزارع المحلية وفقاً لتنافسية الأسعار في الأسواق والسياسات التسويقية للمنافذ»، لافتاً إلى أن «تفاوت عمليات توفير الأصناف المحلية يجعل المنافذ تتيح منتجات مستوردة بجانب ما هو متاح من الأصناف المحلية، خصوصاً من المنتجات العضوية التي تشتهر بها العديد من المزارع المحلية وتنتجها بأصناف مختلفة، ما يدعم توافر حصص أكبر لها في تلك المنتجات مقارنة بالعديد من المنتجات المستوردة».