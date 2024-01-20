معرض «لايت إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» يختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي

انتهت فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، للانعقاد والذي انعقد في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 400 عارض وأكثر من 1000 علامة تجارية في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا البناء، حيث شغل المعرض ثلاث قاعات مع تسجيل نمو بنسبة 75% في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي.

وتمثل البيئة المبنية على نطاق أوسع ما يقرب من نسبة 40% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية دبليو ريسيرتش 6، حيث يتم تقديم قطاع البناء الذكي كحل نوعي.

واقيمت دورة عام 2024 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» تحت شعار: "المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني"، بهدف تسليط الضوء أكثر على أهمية الإجراءات المسؤولة والمستدامة في قطاع البناء والإضاءة.

ويؤدي الطلب المتزايد على تحسين كفاءة الطاقة والأداء الأمثل في البيئة المبنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دفع التوسع السريع لسوق المباني الذكية في المنطقة. ويعد المعرض منصة مثالية لمناقشة أحدث التوجهات والحلول والفرص في القطاع نظراً لاعتباره مركزًا للابتكار والتعاون.

وشغل معرض «لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 ثلاث قاعات عرض، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية عبر ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

ويتم تنظيم معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.

من جانبها، شاركت مجموعة "لام ألف" المغربية، المتخصصة في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية في فعاليات المعرض، لرفع علامة "صنع في المغرب" في الدورة 17 من المعرض

وبصفتها الشركة المغربية الوحيدة المشاركة، خلق حضور مجموعة لام ألف في المعرض خطوة محورية في توسعها الدولي. ولم يقتصر الأمر على عرض خبراتها وابتكاراتها المتطورة في مجال الإنارة العمومية والتنمية الحضارية للمهنيين في منطقة الخليج فحسب، بل أكّد أيضاً التزامها الثابت في تبادل المعرفة وفتح أفق جديدة للمعاملات الدولية.

واغتنمت مجموعة "لام ألف"، الفرصة لتعزيز حضورها العالمي وإقامة شراكات استراتيجية والكشف عن منتجاتها الرائدة وابتكاراتها المتطورة في سوق دولية سريعة النمو، حيث تسعى المجموعة، من خلال رؤيتها المستقبلية، إلى إعادة تشكيل الجماليات الحضرية بتفانٍ كبير في مجالات الابتكار والتصميم المميز، مما يعكس اندماجها العميق مع احتياجات المدن.

وفقاً لتوقعات Technavio فإن السوق العالمي للإضاءة الثنائية الباعثة للضوء (LED)

على وشك خوض مرحلة نمو عارمة، مما يوفر لمجموعة لام ألف فرصة لتطبيق خبراتها وإظهار تفانيها في إيجاد حلول الإضاءة المستدامة والموفرة للطاقة.

وشكلت مشاركة مجموعة لام ألف في المعرض الدولي فرصة مثالية لها لعرض تطوراتها التكنولوجية وتركيزها على توفير الطاقة والاستدامة، ووفرت فرصة لاستكشاف المنتجات الحالية والمستقبلية في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية.