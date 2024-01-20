100 شركة يابانية تستكشف التوسع في الإمارات
تنطلق في دبي الإثنين المقبل فعاليات النسخة الأولى من معرض «اليابان - كيوتو التجاري»، بمشاركة 100 شركة ومؤسسة يابانية رائدة في جميع القطاعات التكنولوجية والصناعية والإبداعية.
ويهدف المعرض الذي تنظمه مؤسسة «مايكو إنتربرايز» اليابانية، للمساهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات واليابان ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، واستكشاف فرص التوسع في الإمارات والمنطقة.
ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام نحو 20 ألف زائر من قادة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news