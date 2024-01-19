مركز "مورو" يوقع اتفاقية تعاون مع جهاز التفتيش القضائي بدبي خلال معرض "انترسك" 2024

أبرم مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع جهاز التفتيش القضائي بدبي وذلك خلال معرض "انترسك" 2024، المعرض الرائد عالمياً في مجال الحماية من الحرائق والسلامة العامة والانترنت والعمل الشرطي والصناعات الأمنية والذي انتهت أعماله 18 الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "مورو" بالتعاون مع جهاز التفتيش القضائي في تنفيذ مشروع ريادي يهدف إلى تطوير نظام رقمي شامل لإدارة الأداء القضائي وتطوير موقع الكتروني متقدم لجهاز التفتيش القضائي بدبي.

وحيث أن هذا التعاون يتماشى مع رؤية إمارة دبي طويلة الأمد لاعتماد أحدث التقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة والشفافية والمسؤولية في مختلف القطاعات الحيوية، تأتي هذه الاتفاقية بين مورو وجهاز التفتيش القضائي كخطوة مهمة في مسيرة الإمارة في أن تكون أذكى مدينة في العالم.

ومن جانبه، قال المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في تعليقه على توقيع اتفاقية التعاون: "إننا سعداء بالإمكانات التي سيحققها هذا التعاون مع مورو والتي تتوافق مع رؤيتنا نحو تحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة وشفافية. ويمثل هذا المشروع خطوة هامة إلى الأمام في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في الجهاز".

وأضاف المستشار السبوسي: "يعكس هذا المشروع مع مورو جهودنا في تطوير نظام رقمي متين يمتاز بالكفاءة ومُتاح للجميع. ويلتزم جهاز التفتيش القضائي بإنشاء قنوات للمشاركة العامة من خلال موقع الكتروني متقدم تقوم بتطويره مورو. ونؤمن في الجهاز بأن سهولة الوصول إلى المعلومات القضائية يساهم في بناء مجتمع أكثر تقدماً، بما يتوافق مع رؤية دبي لتعزيز مفهوم المدينة الذكية من خلال اشراك كافة فئات المجتمع بشكل فعَّال في عمليات الحوكمة الرشيدة".

بدوره، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "يشرّفنا أن نتعاون مع جهاز التفتيش القضائي بدبي لتحقيق أهدافه في تعزيز عملياته. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الرقمية واعتماداً على البنية التحتية لسحابة مورو، نسعى لإنشاء نظام رقمي متطور لإدارة الأداء القضائي ووضع معايير نوعية لمواصلة تعزيز فعالية العمل القضائي وشفافيته".

وأضاف بن حيدر: "من خلال تطبيق أحدث التطورات في التكنولوجيا الرقمية، فإننا نهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل لجهاز التفتيش القضائي، كما نسعى إلى تقديم التدريب المكثف والدعم التقني لموظفي جهاز التفتيش القضائي لضمان الانتقال السلس إلى العصر الرقمي الجديد، حيث أننا نؤمن بأن تمكين الفريق الرقمي في جهاز التفتيش القضائي بالمهارات والمعرفة اللازمة أمر أساسي للنجاح المستدام للمشروع".

وتساهم "مورو" من خلال هذا المشروع الطموح في تسريع الأنظمة الذكية داخل جهاز التفتيش القضائي. كما أنه يعمل على تحقيق التكامل بين نظام إدارة الأداء المتطور والموقع الالكتروني العام للجهاز لتحديث عملياته من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية في إطار سعيه الدؤوب نحو تحقيق التميز في الأداء.

وسيتم استضافة النظام المطبق في سحابة مورو، المعتمدة من قبل مركز دبي للأمن الالكتروني، لضمان أعلى معايير الأمان والموثوقية. وتمكن هذه التقنية جهاز التفتيش القضائي من تقييم وتعزيز أداء المؤسسات القضائية والموظفين ووضع آلية عالمية المستوى للتحسين المستمر.

ويوفر معرض "انترسك" 2024، والذي يحتفي بمرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاقه، منصة مثالية لإطلاق مثل هذه التعاونات الريادية بين المؤسسات المشاركة. وتتطلع مورو وجهاز التفتيش القضائي إلى استعراض رؤيتهما المشتركة وحلولهما المبتكرة في هذا الحدث من خلال التعويل على الحلول الرقمية في المجال القضائي.